Старт третьей фазы испытаний "Спутника лайт". Главное о коронавирусе за 18 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 125 598 случаев заражения, из них новых — 13 447. За сутки умерли 480 человек, за весь период — 81 926.
- Началась третья фаза испытаний вакцины "Спутник лайт".
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого первым из вузов города открыл на своей территории центр вакцинации.
- Антитела выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях "Эпиваккороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала.
- Вузы страны сами определят формат выпускных экзаменов в 2021 году.
Москва
- Всего зафиксировано 962 637 случаев заражения, из них новых — 1 950. Госпитализирован 781 человек.
- Клинические исследования "Спутника V" запустят в столице среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин. При этом в Минздраве заявили, что вопрос исследования вакцины среди детей и подростков обсуждается, но окончательное решение будет принято позже.
Мир
- Всего зафиксировано более 109,9 млн случаев заражения, умерли 2 430 096 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Версия о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами или их упаковкой из другой страны, является крайне маловероятной, заявил глава международной экспертной группы ВОЗ.