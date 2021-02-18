Старт третьей фазы испытаний "Спутника лайт". Главное о коронавирусе за 18 февраля

Здание вокзала на станции Гагарин Смоленской области обновят к 60-летию полета в космос

В вокзальном комплексе обновят экспозицию музея Юрия Гагарина, заменят инженерные сети, системы охраны, пожаротушения, электроснабжения и обогрева помещений, в зале ожидания установят новые эргономичные посадочные места

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