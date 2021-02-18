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Пандемия COVID-19

Старт третьей фазы испытаний "Спутника лайт". Главное о коронавирусе за 18 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 125 598 случаев заражения, из них новых — 13 447. За сутки умерли 480 человек, за весь период — 81 926.
  • Началась третья фаза испытаний вакцины "Спутник лайт".
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого первым из вузов города открыл на своей территории центр вакцинации.
  • Антитела выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях "Эпиваккороны", сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала.
  • Вузы страны сами определят формат выпускных экзаменов в 2021 году.

Москва

  • Всего зафиксировано 962 637 случаев заражения, из них новых — 1 950. Госпитализирован 781 человек.  
  • Клинические исследования "Спутника V" запустят в столице среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщил мэр города Сергей Собянин. При этом в Минздраве заявили, что вопрос исследования вакцины среди детей и подростков обсуждается, но окончательное решение будет принято позже.

Мир

  • Всего зафиксировано более 109,9 млн случаев заражения, умерли 2 430 096 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Версия о том, что коронавирус был завезен в Китай с замороженными продуктами или их упаковкой из другой страны, является крайне маловероятной, заявил глава международной экспертной группы ВОЗ. 
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Пандемия COVID-19
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