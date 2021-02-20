Регистрация третьей российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 февраля

Здание Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 151 984 случая заражения, из них новых — 12 953. За сутки умерли 480 человек, за весь период — 82 876.
- В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса "Ковивак", она разработана Центром имени Чумакова. Препарат противопоказан при беременности и грудном вскармливании, продолжительность побочных реакций не превышает трех дней. Запуск масштабной вакцинации "Ковиваком" планируется весной. Подробнее о российских вакцинах читайте здесь.
- "Эпиваккорона" дает иммунитет к коронавирусу на год, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью телеканалу "Россия-24".
Москва
- Всего зафиксировано 966 232 случая заражения, из них новых — 1 623. Госпитализирован 831 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 110,7 млн случаев заражения, умерли 2 452 039 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Примерно каждый третий переболевший на протяжении более полугода после выздоровления ощущает усталость, проблемы с обонянием и другие последствия перенесенной инфекции (исследование американских эпидемиологов).
- "Спутник V" зарегистрировали в Гане.