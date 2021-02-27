Кипр для россиян останется закрытым. Главное о коронавирусе за 27 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 234 720 случаев заражения, из них новых — 11 534. За сутки умерли 439 человек, за весь период — 85 743.
- Коронавирусная инфекция может стать сезонной в течение ближайших года-двух, эти черты у нее проявляются уже сейчас, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
- Режим повышенной готовности продлили в Севастополе и на Колыме до конца марта.
- Кинотеатры и дома культуры в Башкирии смогут заполнять свои залы до 85%.
Москва
- Всего зафиксировано 976 739 случаев заражения, из них новых — 1 825 (данные Оперштаба Москвы).
- Вакцинация участников исследования вакцины "Спутник лайт" стартовала в Москве. В дальнейшем новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V".
Мир
- Всего зафиксировано более 113,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Туристы из России не смогут прилетать в Республику Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие в этот день аэропортов острова для международного туризма.
- Правительство Чехии с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания.
- В Великобритании простились с ветераном, собравшим $45 млн для врачей. Том Мур стал одним из главных символов борьбы с пандемией для королевства.