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Опасность жарких стран для переболевших.
Опасность жарких стран для переболевших.
Опасность жарких стран для переболевших.
Опасность жарких стран для переболевших.
Опасность жарких стран для переболевших.
Пандемия COVID-19

Опасность жарких стран для переболевших. Главное о коронавирусе за 1 апреля

© AP Photo/David Vincent
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 554 264 случая заражения, из них новых — 9 169. За сутки умерли 383 человека, за весь период — 99 233.
  • Минздрав зарегистрировал первый в мире специфический иммуноглобулин (лекарство) к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших. 
  • Переболевшим нельзя лететь в страны с жарким климатом, так как от высокой температуры страдает сердечно-сосудистая система и есть риск развития тромбоза, рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ, профессор Галина Иванова в интервью газете "Известия".
  • Эпидемия в России может закончиться к августу, считает советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
  • Все три отечественные вакцины могут применяться у пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но окончательное решение должен принимать врач, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
  • Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что России никогда не следует отказываться от масочного режима, "это должно быть элементом нашей культуры".
  • Заразилась певица Светлана Лобода.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 028 891 случай заражения, из них новых — 2 151. Госпитализированы 847 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 128,8 млн случаев заражения, умерли 2 815 166 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней.
  • Оценку эффективности вакцины Pfizer — BioNTech снизили до 91,3% после шести месяцев ее применения.
Теги
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