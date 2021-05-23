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Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах.
Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах.
Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах.
Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах.
Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах.
Пандемия COVID-19

Опасность новых мутаций и новости о COVID-паспортах. Главное о коронавирусе за 23 мая

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 001 505 случаев заражения, из них новых — 8 951. За сутки умерли 357 человек, за весь период — 118 482.
  • Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 60 тыс. за семь дней. Предыдущие две недели заболеваемость держалась ниже этой отметки.
  • Новые мутации коронавирусной инфекции чаще уже известных штаммов приводят к смерти заразившихся, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин.
  • Граждане, которые привились против новой коронавирусной инфекции, однако заболели COVID-19, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 157 039 случаев заражения, из них новых — 2 924 (данные Оперштаба Москвы).
  • Российская столица справились с пандемией коронавирусной инфекции лучше мировых городов с учетом меньшего количества ограничений и локдаунов. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Мир

  • Всего зафиксировано более 166,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Украина достигла договоренности с ЕС о взаимном признании так называемых COVID-паспортов.
  • Европейское агентство лекарственных средств может зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" до конца июня, заявил министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.
Теги
Пандемия COVID-19
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