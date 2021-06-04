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Прививки в столичных вузах.
Прививки в столичных вузах.
Прививки в столичных вузах.
Прививки в столичных вузах.
Прививки в столичных вузах.
Пандемия COVID-19

Прививки в столичных вузах. Главное о коронавирусе за 4 июня

© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 108 129 случаев заражения, из них новых — 8947. За сутки умерли 377 человек, за весь период — 123 037.
  • Власти не будут никого заставлять делать прививку, но разъяснительной работы о важности вакцинации пока идет мало, заявил президент страны Владимир Путин. "По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения [российских] вакцин", — подчеркнул он.
  • Вопрос применения вакцин среди детей старше 12 лет обсуждается, в ближайшее время начнутся соответствующие исследования, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 192 174 случая заражения, из них новых — 2817. Госпитализированы 1170 человек.
  • В московских вузах теперь можно привиться. На данный момент пункты вакцинации доступны в 21 учебном учреждении.
  • В столице могут ввести дополнительные меры поддержки для привившихся. "Например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами", — сказал мэр города Сергей Собянин. Он также отметил, что количество вакцинировавшихся москвичей к концу года может превысить 2,5 млн. 
  • Участникам испытаний "Спутника V" могут открыть данные исследования к середине июля. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 172,2 млн случаев заражения, умерли 3 703 622 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Финляндия разрешила въезд в страну для встречи с родственниками, в том числе из России.
  • Британский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer среди подростков 12–15 лет.
  • Совмещение вакцин от AstraZeneca и Pfizer оказалось эффективнее двух доз от AstraZeneca.
Теги
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