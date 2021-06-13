Выпускного в парке Горького не будет. Главное о коронавирусе за 13 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 208 687 случаев заражения, из них новых — 14 723. За сутки умерли 357 человек, за весь период — 126 430.
- В России за семь дней выявили на 30% больше заболевших COVID-19, чем неделю назад. С 7 по 13 июня в стране зарегистрировали 82 250 заразившихся.
- В Минпросвещения сообщили, что расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет. В ведомстве отметили, что большая часть экзаменов прошла в штатном режиме.
- На въезде в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки. Прошедшим полный курс вакцинации не нужно соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки.
- Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться, считает основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Москва
- Всего зафиксировано 1 234 717 случаев заражения, из них новых — 7 704 (данные Оперштаба Москвы).
- Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемиологической обстановки.
- Организаторы форума "Россия — страна возможностей", который должен был пройти в Москве 25 — 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Лидеры государств Группы семи на саммите в Великобритании договорились ускорить глобальное производство вакцин от COVID-19 и их поставки по всему миру.
- Минздрав Индии опроверг данные СМИ о многократном занижении количества смертей от COVID-19. Журнал The Economist ранее заявил, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в стране якобы в пять-семь раз выше, чем объявляют официально.