Что делать заразившимся между прививками? Главное о коронавирусе за 7 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 682 634 случая заражения, из них новых — 23 962. За сутки умерли 725 человек, за весь период — 140 041.
- Johnson & Johnson готова поставлять вакцину в Россию.
- Все больше свидетельств говорит о том, что "Спутник V" эффективен и безопасен, пишет редакция сайта Nature.
- Человеку, заболевшему между первой и второй прививкой, вводить второй компонент вакцины уже не нужно. Вместо этого ему следует ревакцинироваться через полгода, рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Полный текст его интервью ТАСС читайте здесь.
- "Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — заявил педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.
- Лидерами по темпам вакцинации в стране являются Чеченская Республика, Москва, Московская, Тульская, Кемеровская области, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, рост заболеваемости отмечается в 82 регионах страны.
- "Ковивак" эффективен против штамма "дельта", сообщил гендиректор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
Москва
- Всего зафиксирован 1 405 451 случай заражения, из них новых — 5 621. Госпитализирован 1 601 человек.
- Новый центр вакцинации открылся в Лужниках. Там будут в основном прививать мигрантов, но не будет отказано никому из москвичей. Также иностранцы могут сделать прививку в пунктах, открытых на базе платных отделений 25 поликлиник столицы.
- Более 20 подростков в столице уже получили первую дозу "Спутника V" в рамках испытаний. Все они чувствуют себя хорошо, у двух повысилась температура.
- Вход в Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно" и музей-усадьбу "Кусково" с 7 июля будет осуществляться по QR-кодам.
- Реанимация больницы №52 заполнена на 100% пациентами с COVID-19.
- Кулинарную лавку братьев Караваевых на Тверском бульваре, а также ресторан Brooklyn pizza pie в Крылатском могут закрыть на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов.
Мир
- Всего зафиксировано более 184,7 млн случаев заражения, умерли 3 996 202 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). В то же время, по данным ВОЗ, число умерших превысило 4 млн.