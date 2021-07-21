Рост числа стран с "дельтой", вакцинация онкопациентов. Главное о коронавирусе за 21 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 030 240 случаев заражения, из них новых — 23 704. За сутки умерли 783 человека, за весь период — 150 705.
- В 67 регионах России заболеваемость ковидом растет, в десяти регионах — снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Доля привившихся от коронавируса меньше всего среди россиян в возрасте от 18 до 29 лет.
- Владимир Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России.
- Эксперты разработали рекомендации по вакцинации онкопациентов от COVID-19.
- Большинство россиян не поддерживают введение COVID-free-зон в своем городе. 58% респондентов исследования HeadHunter не заметили эффекта таких мер.
- Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет без зрителей.
- Хорватия ввела обязательный тест на коронавирус для прибывающих из России с 26 июля.
Москва
- Всего зафиксировано 1 473 584 случая заражения, из них новых — 3 254.
- Еще 25 машин приготовили для розыгрыша среди сделавших прививку от COVID-19 в Москве. Программу продлили до 15 августа.
- Привиться "Эпиваккороной" в столице могут только те, кто ждет вторую инъекцию. Для всех желающих вакцина пока недоступна.
- Очные занятия "Московского долголетия" возобновили по QR-кодам.
Мир
- Всего зафиксировано более 188,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса. Чем больше вариантов инфекции, тем выше шанс, что "один из них сможет увернуться от вакцин".
- Число стран со штаммом коронавируса "дельта" выросло за неделю до 124. По данным ВОЗ, за минувшую неделю заболеваемость в мире увеличилась на 12%. На штамм "дельта" приходится 83% случаев заражения коронавирусом в США.
- Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинировано от коронавируса. Это 187,7 млн человек.
- В Минздраве ФРГ заявили, что Германия занимает первое место в ЕС по темпам вакцинации — более 50 млн граждан страны получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
- Япония согласовала взаимное признание паспортов вакцинации с пятью странами: это Италия, Австрия, Болгария, Польша и Турция.
- В казахстанских СМИ будут публиковать имена злостных нарушителей карантинного режима.
- Эксперт: перенесшие COVID-19 сталкиваются со снижением концентрации и ухудшением памяти.
- Минимум 1,5 млн детей потеряли родителя, бабушку или опекуна из-за COVID-19. Сильнее всего от этого пострадали Перу, ЮАР и Мексика. Это данные исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet.