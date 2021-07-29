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В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста.
В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста.
В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста.
В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста.
В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста.
Пандемия COVID-19

В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста. Главное о коронавирусе за 29 июля

© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 218 502 случая заражения, из них новых — 23 270. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 156 977.
  • Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых "Спутником V" россиян.
  • Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, его состояние стабильное.
  • Несколько случаев летальных исходов среди привившихся в Санкт-Петербурге зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 499 131 случай заражения, из них новых — 3 356. Умерли 79 человек (минимум с 21 июня). Госпитализированы 984 человека.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 196,1 млн случаев заражения, умерли 4 191 429 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений, в Японии впервые выявили более 10 тыс. случаев заражения за сутки.
  • Эксперты заявили о наступлении четвертой волны в Италии.
  • У лямбда-варианта нашли способность скрываться от иммунитета.
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