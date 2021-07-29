В Болгарию со "Спутником V" можно без ПЦР-теста. Главное о коронавирусе за 29 июля

Россия
- Всего зафиксировано 6 218 502 случая заражения, из них новых — 23 270. За сутки умерли 799 человек, за весь период — 156 977.
- Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для привитых "Спутником V" россиян.
- Народного артиста России Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, его состояние стабильное.
- Несколько случаев летальных исходов среди привившихся в Санкт-Петербурге зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Москва
- Всего зафиксирован 1 499 131 случай заражения, из них новых — 3 356. Умерли 79 человек (минимум с 21 июня). Госпитализированы 984 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 196,1 млн случаев заражения, умерли 4 191 429 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Токио третий день подряд обновлен суточный максимум заражений, в Японии впервые выявили более 10 тыс. случаев заражения за сутки.
- Эксперты заявили о наступлении четвертой волны в Италии.
- У лямбда-варианта нашли способность скрываться от иммунитета.