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Самый массовый случай суперраспространения в стране.
Самый массовый случай суперраспространения в стране.
Самый массовый случай суперраспространения в стране.
Самый массовый случай суперраспространения в стране.
Самый массовый случай суперраспространения в стране.
Пандемия COVID-19

Самый массовый случай суперраспространения в стране. Главное о коронавирусе за 7 августа

© Юрий Козицкий/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 424 884 случая заражения, из них новых — 22 320. За сутки умерли 793 человека, за весь период — 164 094.
  • Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.
  • Постковидный синдром у перенесших дельта-штамм коронавируса может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки.
  • Западные государства ведут "целенаправленную кампанию против" российских медицинских препаратов, в частности вакцин от коронавируса, считает посол России в США Анатолий Антонов.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 524 439 случаев заражения, из них новых — 2 235 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 201,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,3 млн против 4,1 млн неделей ранее. Заболеваемость поднялась до уровня середины мая 2021 года, но если весной она росла в основном в Южной Америке, то теперь — в Северной и некоторых странах Азии.
  • Прививочная кампания в Германии помогла снизить число умерших от коронавируса на 38 тыс. и избежать 700 тыс. случаев инфицирования.
  • Граждане Азербайджана с 16 августа смогут воспользоваться социальными услугами только при наличии у них ковид-паспорта.
  • Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд. За минувшие сутки было выявлено по крайней мере 15 645 новых случаев.
  • Во Франции проводится общенациональный день протеста против ограничительных санитарных мер.
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Пандемия COVID-19
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