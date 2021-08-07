Самый массовый случай суперраспространения в стране. Главное о коронавирусе за 7 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 424 884 случая заражения, из них новых — 22 320. За сутки умерли 793 человека, за весь период — 164 094.
- Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.
- Постковидный синдром у перенесших дельта-штамм коронавируса может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки.
- Западные государства ведут "целенаправленную кампанию против" российских медицинских препаратов, в частности вакцин от коронавируса, считает посол России в США Анатолий Антонов.
Москва
- Всего зафиксировано 1 524 439 случаев заражения, из них новых — 2 235 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 201,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней увеличилось на 4,3 млн против 4,1 млн неделей ранее. Заболеваемость поднялась до уровня середины мая 2021 года, но если весной она росла в основном в Южной Америке, то теперь — в Северной и некоторых странах Азии.
- Прививочная кампания в Германии помогла снизить число умерших от коронавируса на 38 тыс. и избежать 700 тыс. случаев инфицирования.
- Граждане Азербайджана с 16 августа смогут воспользоваться социальными услугами только при наличии у них ковид-паспорта.
- Рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом обновляется в Японии четвертый день подряд. За минувшие сутки было выявлено по крайней мере 15 645 новых случаев.
- Во Франции проводится общенациональный день протеста против ограничительных санитарных мер.