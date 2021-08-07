Самый массовый случай суперраспространения в стране. Главное о коронавирусе за 7 августа

Исаев назвал примером "сверхэксплутации" предложения депутата от КПРФ по рабочей неделе

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев ранее заявил, что необходимо думать не о сокращении рабочей недели, а о ее увеличении, чтобы "вытащить страну из разрухи"

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