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Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве.
Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве.
Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве.
Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве.
Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве.
Пандемия COVID-19

Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве. Главное о коронавирусе за 20 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 294 672 случая заражения, из них новых — 19 744. За сутки умерли 778 человек, за весь период — 198 996.
  • Стопкоронавирус.рф и Минздрав России проведут серию эфиров по вакцинации в TikTok.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 604 249 случаев заражения, из них новых — 2469.
  • Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в формате "ковид-фри".

Мир

  • Всего зафиксировано более 228,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Армении началось производство российской вакцины "Спутник Лайт".
  • В Гватемалу доставили 700 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V".
  • Правительство Украины продлило адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Также там начали действовать новые правила карантина.
  • В Великобритании началась вакцинация подростков от коронавируса.
  • США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну.
  • Bloomberg: пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья.
  • Bloomberg: в мире сделали почти 6 млрд прививок от COVID-19.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года.
  • BioNTech и Pfizer объявили о положительных результатах испытаний вакцины у детей 5–11 лет.
Теги
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