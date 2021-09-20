Минздрав в TikTok, ковид-фри-фестиваль в Москве. Главное о коронавирусе за 20 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 294 672 случая заражения, из них новых — 19 744. За сутки умерли 778 человек, за весь период — 198 996.
- Стопкоронавирус.рф и Минздрав России проведут серию эфиров по вакцинации в TikTok.
Москва
- Всего зафиксировано 1 604 249 случаев заражения, из них новых — 2469.
- Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в формате "ковид-фри".
Мир
- Всего зафиксировано более 228,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Армении началось производство российской вакцины "Спутник Лайт".
- В Гватемалу доставили 700 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V".
- Правительство Украины продлило адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Также там начали действовать новые правила карантина.
- В Великобритании началась вакцинация подростков от коронавируса.
- США с ноября введут требование о полной вакцинации всех въезжающих в страну.
- Bloomberg: пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья.
- Bloomberg: в мире сделали почти 6 млрд прививок от COVID-19.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года.
- BioNTech и Pfizer объявили о положительных результатах испытаний вакцины у детей 5–11 лет.