Самая уязвимая группа детей. Главное о коронавирусе за 25 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 398 415 случаев заражения, из них новых — 22 041. За сутки умерли 822 человека, за весь период — 203 095.
- Наиболее уязвимой к вирусу группой среди детей являются дети до года, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также считает, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России, предположительно, может произойти из-за невакцинированных граждан.
- Около половины российских крупных и средних компаний сократили свои расходы для преодоления экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции, показало исследование Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International.
- Школьники крупных населенных пунктов Саратовской области будут в течение двух недель учиться дистанционно в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ.
Москва
- Всего зафиксировано 1 617 715 случаев заражения, из них новых — 3 211 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 231,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Страны — участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) намерены пожертвовать более 1,2 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции.