QR-коды для переболевших бессимптомно? Главное о коронавирусе за 14 ноября

Россия
- В России уже месяц выявляют более 30 тыс. заболевших ковидом в сутки. Всего зафиксировано 9 070 674 случая заражения, из них новых — 38 823. За сутки умерли 1 219 человек, за весь период — 255 386.
- Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю оказалось меньше, чем за предыдущую, впервые с начала сентября (275 579 случаев заражения — на 5 726 меньше, чем за предыдущие семь дней). Однако смертность все еще на пике — число зарегистрированных за минувшие семь дней летальных исходов стало максимальным за пандемию (8 572).
- Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
- Подделка сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции — уголовное преступление, за которое надо наказывать. Европейское законодательство предусматривает до шести лет тюремного заключения за подделку и использование соответствующих документов, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Минпромторг РФ рассчитывает на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Сербии в ближайшее время.
- В ЕАО коронавирус выявили у трех сотрудников скорой, которые не желали вакцинироваться.
Москва
- Всего зафиксировано 1 895 162 случаев заражения, из них новых — 3 734 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 253,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире выявили максимальное с конца сентября число заболевших ковидом за неделю (3,4 млн).
- В Китае обнаружили коронавирус на импортированных из России товарах. Центр по контролю и профилактике заболеваний города Хэйхэ не сообщил точное число упаковок, на которых нашли вирус.
- Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от коронавируса.