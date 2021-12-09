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"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода".
"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода".
"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода".
"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода".
"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода".
Пандемия COVID-19

"COVID-19 серьезно мутирует раз в полгода". Главное о коронавирусе за 9 декабря

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 925 806 случаев заражения, из них новых —  30 209. За сутки умер 1 181 человек, за весь период — 286 004.
  • Центр "Вектор" получил биоматериалы граждан, заразившихся "омикроном".
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода. Также она отметила, что медики в РФ наблюдают за 177 прибывшими из стран, считающихся опасными из-за "омикрона".
  • Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды всем людям с высоким титром антител.
  • В Саратове возбудили уголовное дело на врача за выдачу подложных сертификатов о вакцинации.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 974 899 случаев заражения, из них новых — 3 171. Госпитализированы 845 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано 268 059 483 случая заражения, умерли 5 283 477 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Бразилия начнет требовать при въезде сертификат о вакцинации от COVID-19.

  • В Латвии официально подтвердили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.

  • Власти ЮАР продлили до 15 января режим национального бедствия из-за коронавируса.

  • В Литве началась регистрация на вакцинацию от ковида детей в возрасте 5–11 лет.

  • Немецкие биологи считают неэффективными против омикрон-штамма препараты на базе "коктейля антител".
  • Почти €50 млрд из фонда восстановления ЕС после пандемии пойдут на образование.
Теги
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