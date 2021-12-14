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Минимум заражений в Москве с 22 сентября.
Минимум заражений в Москве с 22 сентября.
Минимум заражений в Москве с 22 сентября.
Минимум заражений в Москве с 22 сентября.
Минимум заражений в Москве с 22 сентября.
Пандемия COVID-19

Минимум заражений в Москве с 22 сентября. Главное о коронавирусе за 14 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 074 797 случаев заражения, из них новых — 28 343. За сутки умерло 1 145 человек, за весь период — 291 749. 
  • Центр Чумакова создаст вакцину от ковида на основе частиц в клетках насекомых.
  • Путин поручил в двойном размере выплатить ковидные надбавки медикам за работу в праздники.
  • Выплаты медицинским и социальным работникам продлят на 2022 год.
  • По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 56,1%.
  • Власти Архангельской области разрешили въезд на Соловки по QR-кодам.
  • Медсестру в Тюмени оштрафовали за фиктивную вакцинацию пациентов от коронавируса.
  • Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон".
  • В Хабаровском крае отправили на самоизоляцию работающих пенсионеров без прививки от ковида.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 989 248 случаев заражения, из них новых — 3 436 (данные Оперштаба Москвы). Впервые с 22 сентября в столице выявили менее 2 тыс. случаев заражения.
  • В транспорте Москвы с начала пандемии выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима.

Мир 

  • Всего зафиксировано более 270 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Омикрон-штамм коронавируса стал  доминирующим в Лондоне.
  • В КНР омикрон-штамм выявили у прибывшей из Польши девушки.
  • "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Теги
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