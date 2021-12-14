Минимум заражений в Москве с 22 сентября. Главное о коронавирусе за 14 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 074 797 случаев заражения, из них новых — 28 343. За сутки умерло 1 145 человек, за весь период — 291 749.
- Центр Чумакова создаст вакцину от ковида на основе частиц в клетках насекомых.
- Путин поручил в двойном размере выплатить ковидные надбавки медикам за работу в праздники.
- Выплаты медицинским и социальным работникам продлят на 2022 год.
- По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 56,1%.
- Власти Архангельской области разрешили въезд на Соловки по QR-кодам.
- Медсестру в Тюмени оштрафовали за фиктивную вакцинацию пациентов от коронавируса.
- Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон".
- В Хабаровском крае отправили на самоизоляцию работающих пенсионеров без прививки от ковида.
Москва
- Всего зафиксировано 1 989 248 случаев заражения, из них новых — 3 436 (данные Оперштаба Москвы). Впервые с 22 сентября в столице выявили менее 2 тыс. случаев заражения.
- В транспорте Москвы с начала пандемии выявили более 700 тыс. нарушений масочного режима.
Мир
- Всего зафиксировано более 270 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Лондоне.
- В КНР омикрон-штамм выявили у прибывшей из Польши девушки.
- "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.