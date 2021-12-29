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Когда будет доступна назальная форма "Спутника".
Когда будет доступна назальная форма "Спутника".
Когда будет доступна назальная форма "Спутника".
Когда будет доступна назальная форма "Спутника".
Когда будет доступна назальная форма "Спутника".
Пандемия COVID-19

Когда будет доступна назальная форма "Спутника". Главное о коронавирусе за 29 декабря

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 10 458 271 случай заражения, из них новых — 21 119 (минимум с 22 сентября). За сутки умерли 932 человека, за весь период — 307 022. 
  • В Минздраве посоветовали планировать беременность через 28 дней после вакцинации от ковида.
  • В новогодние праздники в Петербурге будут запрещены массовые мероприятия для детских групп.
  • Назальная форма вакцины "Спутник" будет доступна в первом квартале 2022 года.
  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министра просвещения Сергея Кравцова рассмотреть возможность продления школьных каникул до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 025 344 случая заражения, из них новых — 1 798. Госпитализированы 730 человек.
  • Срoк выдaчи подарочных набoров и денежных компенсаций за вaкцинацию стaршему поколению продлили до 31 мaрта 2022 года.

Мир

  • Всего зафиксировано более 283 млн случаев заражения, умерли 5 418 257 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ сообщила об 11-процентном росте числа заразившихся за неделю.
  • Заразился актер Хью Джекман.
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