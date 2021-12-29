Когда будет доступна назальная форма "Спутника". Главное о коронавирусе за 29 декабря

Россия
- Всего зафиксирован 10 458 271 случай заражения, из них новых — 21 119 (минимум с 22 сентября). За сутки умерли 932 человека, за весь период — 307 022.
- В Минздраве посоветовали планировать беременность через 28 дней после вакцинации от ковида.
- В новогодние праздники в Петербурге будут запрещены массовые мероприятия для детских групп.
- Назальная форма вакцины "Спутник" будет доступна в первом квартале 2022 года.
- Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила министра просвещения Сергея Кравцова рассмотреть возможность продления школьных каникул до 16 января для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки.
Москва
- Всего зафиксировано 2 025 344 случая заражения, из них новых — 1 798. Госпитализированы 730 человек.
- Срoк выдaчи подарочных набoров и денежных компенсаций за вaкцинацию стaршему поколению продлили до 31 мaрта 2022 года.