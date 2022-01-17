Вред "живой вакцины", новый максимум в Петербурге. Главное о коронавирусе за 17 января

КС разрешил раз в год повторно обращаться за компенсацией за затянутое судопроизводство

Поводом для проверки на соответствие Конституции РФ положений закона "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" стала жалоба жителя Балашихи, который находился под следствием почти 10 лет

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