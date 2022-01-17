Вред "живой вакцины", новый максимум в Петербурге. Главное о коронавирусе за 17 января

Россия
- Всего зафиксировано 10 834 260 случаев заражения, из них новых — 30 726 (максимум с 10 декабря). За сутки умерли 670 человек, за весь период — 321 990.
- В Петербурге выявили 4 132 случая заражения коронавирусом — новый максимум за пандемию. По словам губернатора Александра Беглова, новый подъем заболеваемости может оказаться "вертикальным", то есть резким и быстрым, в отличие от обычной волны.
- Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Но такая "вакцинация" может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
- Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах.
Москва
- Всего зафиксировано 2 096 233 случая заражения, из них новых — 7 529 (максимум с 31 октября). Госпитализированы 736 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 328,4 млн случаев заражения, умерли 5 541 217 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Австралийский регулятор признал "Спутник V".
- Европейское агентство лекарственных средств ожидает от России дополнительной документации по "Спутнику V".
- Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улицах.