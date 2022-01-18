Новый план правительства и сокращение карантина. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется в России - на господствовавшую до этого "дельту" приходится уже 60% заражений в стране. Об этом сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

Вызванный новым штаммом всплеск заболеваемости пока не привел к росту числа госпитализаций, но власти уже принимают меры: дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы, больничные будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки - продлеваться без заявлений. При этом карантин из-за заражения в связи с особенностями "омикрона" сокращается вдвое - с 14 до семи дней.

ТАСС собрал ключевые заявления и решения, представленные на заседании.

Новый план

Правительство подготовило план новых мер борьбы с коронавирусом с учетом распространения "омикрона". В нем, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, речь идет прежде всего о готовности к всплеску заболеваемости системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного звена: "Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка".

Президент Владимир Путин получит доклад об итогах обсуждения плана, и власти еще раз оценят все приняты меры, "чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще", добавил председатель правительства.

Следить за реализацией плана будет специальная оперативная рабочая группа, курировать которую поручено Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Группа должна круглосуточно поддерживать связь с регионами, всеми заинтересованными органами власти и организациями.

Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей, наращивать объемы тестирования (на прошлой неделе норматив не выполнялся в 32 из 85 регионов страны), а также производство тест-систем.

Работодателей премьер-министр призвал "там, где это возможно и не мешает производственному процессу", перевести сотрудников на дистанционную работу. В первую очередь это коснется пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Новые меры

Пока власти решили в первую очередь сократить сроки карантина в связи с заражением вдвое - с 14 до семи дней. Еще несколько изменений в ближайшее время будут утверждены постановлениями главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Больничные в период подъема заболеваемости будут оформляться заочно, а предоставляемые меры социальной поддержки - продлеваться без подачи заявлений. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о проработке возможности закрывать электронные больничные без личного визита в поликлинику.

Дома-интернаты из-за высокой заразности "омикрона" вновь переводятся в закрытый режим работы. Персонал в них будет работать сменами по две недели.

Правительство решило отложить Российский инвестиционный форум, который традиционно собирает тысячи участников. В этом году он должен был пройти 17-19 февраля на федеральной территории Сириус. "Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемическая обстановка улучшится", - пояснил Мишустин.

Новый всплеск заболеваемости