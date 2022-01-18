Новый план правительства и сокращение карантина. Итоги совета по борьбе с COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется в России - на господствовавшую до этого "дельту" приходится уже 60% заражений в стране. Об этом сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
Вызванный новым штаммом всплеск заболеваемости пока не привел к росту числа госпитализаций, но власти уже принимают меры: дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы, больничные будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки - продлеваться без заявлений. При этом карантин из-за заражения в связи с особенностями "омикрона" сокращается вдвое - с 14 до семи дней.
ТАСС собрал ключевые заявления и решения, представленные на заседании.
Новый план
- Правительство подготовило план новых мер борьбы с коронавирусом с учетом распространения "омикрона". В нем, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, речь идет прежде всего о готовности к всплеску заболеваемости системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного звена: "Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка".
- Президент Владимир Путин получит доклад об итогах обсуждения плана, и власти еще раз оценят все приняты меры, "чтобы посмотреть, необходимо ли что-то сделать еще", добавил председатель правительства.
- Следить за реализацией плана будет специальная оперативная рабочая группа, курировать которую поручено Голиковой, возглавляющей федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Группа должна круглосуточно поддерживать связь с регионами, всеми заинтересованными органами власти и организациями.
- Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей, наращивать объемы тестирования (на прошлой неделе норматив не выполнялся в 32 из 85 регионов страны), а также производство тест-систем.
- Работодателей премьер-министр призвал "там, где это возможно и не мешает производственному процессу", перевести сотрудников на дистанционную работу. В первую очередь это коснется пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Новые меры
- Пока власти решили в первую очередь сократить сроки карантина в связи с заражением вдвое - с 14 до семи дней. Еще несколько изменений в ближайшее время будут утверждены постановлениями главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
- Больничные в период подъема заболеваемости будут оформляться заочно, а предоставляемые меры социальной поддержки - продлеваться без подачи заявлений. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о проработке возможности закрывать электронные больничные без личного визита в поликлинику.
- Дома-интернаты из-за высокой заразности "омикрона" вновь переводятся в закрытый режим работы. Персонал в них будет работать сменами по две недели.
- Правительство решило отложить Российский инвестиционный форум, который традиционно собирает тысячи участников. В этом году он должен был пройти 17-19 февраля на федеральной территории Сириус. "Мы вернемся к этому вопросу, когда эпидемическая обстановка улучшится", - пояснил Мишустин.
Новый всплеск заболеваемости
- Темпы распространения коронавируса в России быстро растут: если на новогодних каникулах число выявляемых в день случаев опускалось до 15 тыс., то сейчас оно вновь превысило 30 тыс. Рост заболеваемости фиксируется в 67 из 85 регионов страны.
- При этом подъем заболеваемости пока не привел к резкому росту числа госпитализаций. Сейчас под медицинским наблюдением из-за ковида находятся 495,4 тыс. человек, но в стационарной помощи нуждаются только 22% из них (примерно 109 тыс. - меньше, чем на прошлой неделе).
- Новая волна эпидемии связана в первую очередь с омикрон-штаммом: на господствовавшую в прошлом году "дельту" приходится уже 60% заражений, а остальные 40% - на "омикрон" и "некоторые другие не доминирующие варианты". В ряде регионов - Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - "омикрон" уже победил предшественников.
- По словам Татьяны Голиковой, всего в России подтверждено 1 682 случая заражения омикрон-штаммом в 42 регионах (в пять с лишним раз больше, чем неделю назад), однако власти понимают, что "таких случаев уже значительно больше". При этом 70% инфицированных новым вариантом коронавируса в последние полгода не выезжали за рубеж, что свидетельствует об активном распространении "омикрона" уже внутри страны.