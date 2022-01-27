Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах". Главное о коронавирусе за 27 января

Россия
- Всего зафиксировано 11 404 617 случаев заражения, из них новых — 88 816. За сутки умерли 665 человек, за весь период — 328 770. Госпитализированы 12 807 человек, что на 4,8% выше показателя предыдущего дня.
- В Петербурге число госпитализаций с COVID-19 выросло более чем в два раза с начала января.
- В Адыгее приостановили плановый прием в поликлиниках в связи с ухудшением эпидобстановки.
- Во всех школах Оренбурга приостановят обучение с 28 января по 3 февраля.
- В Курской области около 23 тыс. детей перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса.
- В России может появиться платформа оперативного реагирования на инфекции.
- Граждане с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на "Госуслугах".
Москва
- Всего зафиксировано 1 940 819 случаев заражения, из них новых — 26 586. Госпитализированы 1 459 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 363,1 млн случаев заражения, умерли 5 628 898 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).