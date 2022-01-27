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Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах".
Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах".
Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах".
Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах".
Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах".
Пандемия COVID-19

Сертификат о медотводе будет на "Госуслугах". Главное о коронавирусе за 27 января

© Sean Gallup/Getty Images
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 11 404 617 случаев заражения, из них новых — 88 816. За сутки умерли 665 человек, за весь период — 328 770. Госпитализированы 12 807 человек, что на 4,8% выше показателя предыдущего дня. 
  • В Петербурге число госпитализаций с COVID-19 выросло более чем в два раза с начала января.
  • В Адыгее приостановили плановый прием в поликлиниках в связи с ухудшением эпидобстановки.
  • Во всех школах Оренбурга приостановят обучение с 28 января по 3 февраля.
  • В Курской области около 23 тыс. детей перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса.
  • В России может появиться платформа оперативного реагирования на инфекции.
  • Граждане с медотводом от вакцинации смогут получить сертификат на "Госуслугах".

Москва

  • Всего зафиксировано 1 940 819 случаев заражения, из них новых — 26 586. Госпитализированы 1 459 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 363,1 млн случаев заражения, умерли 5 628 898 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ПАСЕ призвала страны Совета Европы к взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19.
  • Финляндия продлила ограничения из-за ковида на границе до 14 февраля.
  • ВОЗ не видит опасности в вакцинации от ковида подростков и детей.
Теги
Пандемия COVID-19
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