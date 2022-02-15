Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве. Главное о коронавирусе за 15 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 14 480 596 случаев заражения, из них новых — 166 631. За сутки умерли 704 человека, за весь период — 341 635. Госпитализированы 21 833 человека, что на 108,9% выше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения коронавируса опустился до минимума с 9 января.
- Случаи заражения "омикроном" выявили во всех регионах.
- Работу ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров в Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевают до двух часов ночи.
- Кремлевский дворец переносит все запланированные до 28 февраля мероприятия на более поздний срок.
Москва
- Всего зафиксировано 2 621 652 случая заражения, из них новых — 8 160. Госпитализированы 1 122 человека.
- Началось клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". В нем примут участие 660 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 413,7 млн случаев заражения, умерли 5 827 947 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).