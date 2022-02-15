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Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве.
Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве.
Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве.
Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве.
Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве.
Пандемия COVID-19

Послабления в Петербурге, перенос концертов в Москве. Главное о коронавирусе за 15 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 14 480 596 случаев заражения, из них новых — 166 631. За сутки умерли 704 человека, за весь период — 341 635. Госпитализированы 21 833 человека​​​​​, что на 108,9% выше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения коронавируса опустился до минимума с 9 января.
  • Случаи заражения "омикроном" выявили во всех регионах.
  • Работу ресторанов, кафе, цирков, концертных залов и кинотеатров в Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевают до двух часов ночи. 
  • Кремлевский дворец переносит все запланированные до 28 февраля мероприятия на более поздний срок.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 621 652 случая заражения, из них новых — 8 160. Госпитализированы 1 122 человека.
  • Началось клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". В нем примут участие 660 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 413,7 млн случаев заражения, умерли 5 827 947 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
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