Москва для всех: истории, места и прогулки для знакомства с городом

В феврале 2020 года Москва заняла первое место в Индексе городского процветания, опубликованном ООН, по показателям "Развитие инфраструктуры" и "Качество жизни". Среди достижений - развитая транспортная сеть, доступность интернета, сильные позиции в музейном деле. А это значит, что в мегаполисе есть, на что посмотреть любому, даже самому искушенному горожанину или туристу, и легко добраться до любой достопримечательности.

Как провести в Москве час, день, выходные или каникулы - в серии материалов, подготовленных ТАСС и официальным туристическим порталом discovermoscow.com.​​