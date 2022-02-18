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Москва для всех: истории, места и прогулки для знакомства с городом

Спальный район дореволюционной Москвы и экспериментальный район 60-х, огромная территория ВДНХ и тайный Морозовский сад, Московский Кремль и кремль в Измайлове, высотные смотровые площадки и рассекреченные бункеры, небольшие приятные кофейни и рестораны, отмеченные в Гиде Michelin
© Gettyimages

В феврале 2020 года Москва заняла первое место в Индексе городского процветания, опубликованном ООН, по показателям "Развитие инфраструктуры" и "Качество жизни". Среди достижений - развитая транспортная сеть, доступность интернета, сильные позиции в музейном деле. А это значит, что в мегаполисе есть, на что посмотреть любому, даже самому искушенному горожанину или туристу, и легко добраться до любой достопримечательности.

Как провести в Москве час, день, выходные или каникулы - в серии материалов, подготовленных ТАСС и официальным туристическим порталом discovermoscow.com.​​

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