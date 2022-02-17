Минимальный коэффициент распространения в Москве. Главное о коронавирусе за 17 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 14 840 502 случая заражения, из них новых — 180 622. За сутки умерло 790 человек, за весь период — 343 173. Госпитализированы 18 090 человек.
- В России впервые с 14 января после ковида вылечились за сутки больше людей, чем заболели.
- Исследования доказали наличие высокого уровня антител спустя год после "Спутника V".
- Минобрнауки призвало вузы не спешить с переходом на удаленку.
- Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что постковидный синдром может сохраняться до года.
- В Турцию поставят 10 млн доз российской вакцины "Спутник Лайт".
- В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков постковидный синдром менее выраженный.
Москва
- Всего зафиксировано 2 642 619 случаев заражения, из них новых — 9 705. Госпитализированы 955 человек.
- Коэффициент распространения ковида в Москве обновил минимум с начала эпидемии.
Мир
- Всего зафиксировано 418 310 963 случая заражения, умерло 5 853 539 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
-
Латвия с марта упрощает въезд в страну для россиян.
-
Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном.