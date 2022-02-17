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Минимальный коэффициент распространения в Москве.
Минимальный коэффициент распространения в Москве.
Минимальный коэффициент распространения в Москве.
Минимальный коэффициент распространения в Москве.
Минимальный коэффициент распространения в Москве.
Пандемия COVID-19

Минимальный коэффициент распространения в Москве. Главное о коронавирусе за 17 февраля

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 14 840 502 случая заражения, из них новых — 180 622. За сутки умерло 790 человек, за весь период — 343 173. Госпитализированы 18 090 человек. 
  • В России впервые с 14 января после ковида вылечились за сутки больше людей, чем заболели.
  • Исследования доказали наличие высокого уровня антител спустя год после "Спутника V".
  • Минобрнауки призвало вузы не спешить с переходом на удаленку.
  • Эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что постковидный синдром может сохраняться до года.
  • В Турцию поставят 10 млн доз российской вакцины "Спутник Лайт".
  • В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков постковидный синдром менее выраженный.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 642 619 случаев заражения, из них новых — 9 705. Госпитализированы 955 человек. 
  • Коэффициент распространения ковида в Москве обновил минимум с начала эпидемии.

Мир

  • Всего зафиксировано 418 310 963 случая заражения, умерло 5 853 539 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).

  • Латвия с марта упрощает въезд в страну для россиян.

  • Азербайджан возобновляет авиасообщение с Ираном.

Теги
Пандемия COVID-19
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