Снижение уровня коллективного иммунитета. Главное о коронавирусе за 18 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 15 020 573 случая заражения, из них новых — 180 071. За сутки умерли 784 человека, за весь период — 343 957. Госпитализированы 18 632 человека, что на 3% выше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения ковида третий день подряд держится ниже единицы.
- Уровень коллективного иммунитета снизился до 59,7%.
- В Башкирии отменили систему QR-кодов, в Амурской области их отменят с 21 февраля.
- В ЛДПР сообщили, что лидер партии Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 2 650 927 случаев заражения, из них новых — 8 308. Госпитализированы 884 человека.
- Уровень коллективного иммунитета снизился за неделю до 56,2%.
Мир
- Всего зафиксировано более 420,2 млн случаев заражения, умерли 5 865 558 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).