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Снижение уровня коллективного иммунитета.
Снижение уровня коллективного иммунитета.
Снижение уровня коллективного иммунитета.
Снижение уровня коллективного иммунитета.
Снижение уровня коллективного иммунитета.
Пандемия COVID-19

Снижение уровня коллективного иммунитета. Главное о коронавирусе за 18 февраля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 020 573 случая заражения, из них новых — 180 071. За сутки умерли 784 человека, за весь период — 343 957. Госпитализированы 18 632 человека​​​​​, что на 3% выше показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения ковида третий день подряд держится ниже единицы.
  • Уровень коллективного иммунитета снизился до 59,7%.
  • В Башкирии отменили систему QR-кодов, в Амурской области их отменят с 21 февраля.
  • В ЛДПР сообщили, что лидер партии Владимир Жириновский восстанавливается после коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 650 927 случаев заражения, из них новых — 8 308. Госпитализированы 884 человека.
  • Уровень коллективного иммунитета снизился за неделю до 56,2%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 420,2 млн случаев заражения, умерли 5 865 558 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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