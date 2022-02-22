{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Снижение заболеваемости и планы смягчить меры.
Снижение заболеваемости и планы смягчить меры.
Снижение заболеваемости и планы смягчить меры.
Снижение заболеваемости и планы смягчить меры.
Снижение заболеваемости и планы смягчить меры.
Пандемия COVID-19

Снижение заболеваемости и планы смягчить меры. Главное о коронавирусе за 22 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 657 928 случаев заражения, из них новых — 135 172. За сутки умерли 796 человек, за весь период — 347 031. Госпитализированы 17 294 человека​​​​​, что на 95,7% больше показателя предыдущего дня.  
  • Число пациентов с коронавирусом снизилось за неделю на 22%, при этом в 14 регионах количество заболевших еще растет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Противоэпидемические меры в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
  • Оформить сертификат по антителам к ковиду можно только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.
  • Минздрав подготовил новую версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 673 436 случаев заражения, из них новых — 4 250. Госпитализированы 646 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 426,3 млн случаев заражения, умерли 5 897 563 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Сингапура упростили порядок въезда в страну.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Саратовскую область прибыли специалисты московских клиник
Они окажут региональным медикам консультативную помощь при лечении COVID-19
Читать полностью