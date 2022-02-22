Снижение заболеваемости и планы смягчить меры. Главное о коронавирусе за 22 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 15 657 928 случаев заражения, из них новых — 135 172. За сутки умерли 796 человек, за весь период — 347 031. Госпитализированы 17 294 человека, что на 95,7% больше показателя предыдущего дня.
- Число пациентов с коронавирусом снизилось за неделю на 22%, при этом в 14 регионах количество заболевших еще растет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Противоэпидемические меры в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Оформить сертификат по антителам к ковиду можно только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.
- Минздрав подготовил новую версию рекомендаций по лечению пациентов с ковидом.
Москва
- Всего зафиксировано 2 673 436 случаев заражения, из них новых — 4 250. Госпитализированы 646 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 426,3 млн случаев заражения, умерли 5 897 563 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Сингапура упростили порядок въезда в страну.