Внесение в реестр террористов Акунина и эвакуация россиян из Газы. Главное за 18 декабря

Внесение Бориса Акунина в реестр террористов

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина. Он признал, что Киев не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаки украинских беспилотников на российские города. В отношении писателя возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Ранее розничная сеть магазинов "Читай-город - Буквоед" приостановила продажи книг автора из-за его высказываний.

Завершение эвакуации россиян из Газы

Спецборт МЧС с последними эвакуированными из сектора Газа гражданами России вылетел в Москву. На борту находятся 73 человека, в том числе 45 детей. Глава ведомства Александр Куренков сообщил о завершении работы оперативной группы по вывозу россиян. Министр добавил, что спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека.

Задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

Руководителя Главного управления МЧС по Самарской области Олега Бойко задержали по подозрению в коррупции. Речь идет о взятках на 25 млн рублей. Вместе с ним также задержаны руководители компании "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, Бойко оказывал покровительство организации.

Предотвращение теракта в Удмуртии

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия. По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинской террористической организации. У него изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, а также средства связи с координаторами.

Презентация российского смартфона

Научно-технический центр информационных технологий РОСА и компания "Рутэк" представили отечественный смартфон "Р-фон" и новую операционную систему "РОСА Мобайл". Телефон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма, разрешением FullHD+. Разработчики заявили, что устройство станет доступно на потребительском рынке в среднесрочной перспективе. Глава РОСА Олег Карпицкий заявил, что новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах.