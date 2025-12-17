"Вы инопланетянин?" — "Нет. У меня есть свидетели". Личное о Путине с прямых линий
"А раньше тоже были вы, да?"
— Это вы?
— Я. Добрый день! Да.
— Это правда вы?
— Правда.
— А раньше тоже были вы, да?
— И раньше был я, да.
— Ой, господи, спасибо вам большое за все, огромное спасибо.
Такой диалог с дозвонившейся на прямую линию слушательницей произошел у Владимира Путина в 2007 году. Видимо, женщина просто выразила восторг, как смогла, — а возможно, и правда думала, что иногда президента подменяет двойник. Впервые такая версия в шутку прозвучала еще шестью годами ранее: тогда Елена Красильникова из Костромской области спросила: "Каждый день вы в перелетах; может быть, у вас есть двойник, а если нет, то когда вы отдыхаете?" Президент ответил, что в перелетах он "все‑таки не каждый день", а свободное время посвящает спорту. "Двойников у меня, конечно, нет. Это все сказки", — добавил он.
Снова этот вопрос на прямой линии задали уже в 2023-м: тогда студент из Санкт-Петербурга спросил об этом по видео, создав "виртуальную копию" президента с помощью дипфейка. Путин отшутился: "Я подумал и решил, что [быть] похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком буду я".
Всерьез на вопрос о двойниках президент ответил журналисту ТАСС Андрею Ванденко в 2020 году. Тогда он признался, что идея привлечь дублера для его безопасности возникла в начале 2000-х, но он от нее отказался.
Те, кто не сомневался, что перед ними именно Путин, могли уточнить, человек ли он. "Скажите, пожалуйста, только честно: вы инопланетянин?" — спросили его в 2019 году. "Нет. У меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, моих близких, моих детей", — ответил российский лидер.
А в 2010 году кто-то спросил: "Вы что, шаман?" Сейчас, после появления популярного певца Shaman, этот вопрос прозвучал бы по-другому.
Многих россиян интересовали самые простые, бытовые подробности жизни президента — например, предпочитает ли он селедку под шубой или оливье. "Смотря что закусывать", — ответил на это Путин.
А девятилетняя Анастасия в 2016 году поинтересовалась, что он делал в детстве, если приходилось есть нелюбимую кашу. По словам российского лидера, его не заставляли делать то, чего он не хотел, а каши по утрам он любит: "Перловую ел сегодня". С возрастом отношение к этой еде "поменялось в лучшую сторону": "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу".
"Я с рождения хочу стать президентом. Президентом трудно стать? А сколько часов вы спите? А то я очень люблю поспать", — спросил однажды четырехлетний мальчик из Нальчика. Путин уже отвечал прежде, что спит по шесть часов. "То, что любишь поспать, — это очень хорошо, это говорит о том, что ты будешь здоровым президентом", — ответил он ребенку.
Характером лидера россияне тоже интересовались. "Можете ли вы прощать обиды и легко ли вам это дается?" — спросили его в 2001 году. "Прощать обиды могу, но с трудом", — ответил он. Много лет спустя Путин расскажет в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, что нельзя простить предательство.
А на реплику "Вам не кажется, что ваши друзья пользуются вашей добротой?" в 2015 году он ответил: "Почему только друзья? Все пользуются добротой".
"Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене купить собаку"
"Тимур Кочебаев просит помочь убедить его девушку принять предложение руки и сердца — Юля Дорохова, если вы нас слышите, я бы на вашем месте подумала" — такие слова ведущей прямой линии прозвучали в эфире в 2015 году.
Сам Путин уговаривать девушку не стал, зато попытался разрешить разногласия в одной семье. Ему написала Елена, подруга которой очень хотела на 40-летие собаку, а муж был против. Женщина решила, что муж, полковник в отставке, не откажет Верховному главнокомандующему. "Скажите ему: "Борис, ты неправ! Разреши жене собаку!" Мы уже все перепробовали. Мечты должны сбываться", — попросила она.
Приказывать Верховный главнокомандующий не стал: "Борис с полным основанием может сказать: "Знаешь что, ты давай‑ка сам там у себя разберись сначала", — и будет прав". И предложил его супруге отказаться от собаки самой и пообещать сделать так, как хочет муж. "Уверен, после этого он ей не только собаку — слона подарит, особенно если она это скажет в нужное время и в нужном месте. Может, и шубу еще пообещает. Не знаю, купит ли шубу, но собаку может. Так что давайте мы его попросим просто, скажем: "Борис, пожалуйста, будь добр, разреши жене купить собаку", — преподал урок семейной дипломатии президент.
В 2010 году Путина — тогда премьер-министра — спросили: "Когда прекратят юмористы издеваться над тещами? Это неуважение к пожилому человеку, женщине, матери". Тот согласился и попросил прощения за то, что сам порой рассказывает такие анекдоты.
Но россияне не только обращаются со своими семейными историями, но и расспрашивают о семейных делах президента. В 2003 году его спросили, строго ли он воспитывал своих дочерей. "Нет, к сожалению, нестрого — или к счастью. Во всяком случае, они у нас выросли девушками независимыми, с собственным мнением, с чувством собственного достоинства", — ответил он.
В 2017 году Путин признался, что у него недавно родился второй внук, а его дочери живут в России и занимаются наукой и образованием, "никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормальной, рядовой жизнью". Подробностей о своей семье он предпочитает не рассказывать. "Я не хочу, чтобы они росли какими-то "принцами крови" <...> Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое", — объяснил он тогда. Только этим летом президент рассказал чуть больше подробностей: оказывается, у него есть внучка, которая свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина.
В июне 2013 года Владимир и Людмила Путины объявили о разводе после почти 30 лет брака. Уже в следующем году на прямой линии поинтересовались, когда президент представит новую первую леди. "Мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом уже я о себе подумаю", — ответил он.
Два года спустя Александра Козлова из Гатчины спросила, правда ли, что бывшая супруга президента вышла замуж, как писали в газетах. Путин ответил, что иногда видится с ней и у них "очень добрые отношения — может быть, даже лучше, чем были раньше". "Она своей жизнью довольна, все хорошо. Я тоже доволен, у меня тоже все хорошо", — сказал президент.
Возможно, самую личную историю о своей семье президент рассказал в 2017 году в ответ на обращение 24-летней Дарьи Стариковой, у которой был рак четвертой стадии. "В связи с тем, что изначально мне ставили диагноз межпозвоночный остеохондроз, мое время лечения было упущено", — сказала она.
"То же самое произошло с моим папой. Его лечили от болей в спине, делали массажи, прогревание и так далее. Мне мама сказала: знаешь, у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу. Там у него было все то же самое, что у тебя", — ответил Путин. По его словам, "это было уже много лет назад", и отец "ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле". Он попросил девушку не терять надежду. Почти год спустя Дарья Старикова умерла.
"Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть"
"Кто управляет страной в то время, когда вы и президент России спите?" — спросили у Путина, тогда премьер-министра, в 2010 году. "Мы спим по очереди. Все под контролем, не сомневайтесь", — ответил он.
Даже личные вопросы к президенту часто связаны с работой — неудивительно: ведь на вопрос "что вы любите больше всего?" он как-то ответил: "Россию", а на вопрос "что для вас Родина?" — "Это практически все, это моя жизнь".
В 2001 году Путина спросили, когда он впервые заработал деньги и как потратил. Президент ответил, что первая зарплата у него была 180 рублей — когда он стал лейтенантом в органах госбезопасности. Но первый заработок был раньше — в стройотряде в Коми. "Помню, заработал бешеные по тем временам деньги — около тысячи рублей, — рассказал он. — Тогда машина стоила, по‑моему, где‑то четыре тысячи. Должен сознаться: я распорядился ими неправильно. Не буду рассказывать как".
А в 2019 году Путина спросили, бывает ли ему стыдно и за что. Он вспомнил историю, произошедшую в начале 2000‑х в каком-то из регионов страны. "Слякоть, грязь, и куда‑то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста, что‑то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку", — рассказал президент. Он передал бумажку помощникам, и ее потеряли. "Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. <...> Я почти уверен, даже наверняка, что там было, теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что‑нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что‑нибудь в этом роде. Но дело не в этом — дело в том, что ее потеряли", — объяснил он.
Но работа — это не только работа президентом. В 2023 году Путин рассказал, что недавно предложил "одному молодому человеку" сыграть в шахматы. "Я спрашиваю: "Как думаешь, я выиграю?" Он на меня посмотрел снизу вверх и говорит: "Вряд ли". Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. Я постараюсь это делать".
В 2006 году второклассник Александр Назаренко спросил: "Что нужно еще сделать, чтобы все желания сбывались, чтобы все хорошо жили, были здоровы и счастливы?" Президент ответил: "Верить в это хорошее и проявить силу, волю для того, чтобы добиваться этого результата". В 2013-м на вопрос "Когда все будет хорошо?" Путин пофилософствовал: "Люди, которые любят выпить, у нас говорят так, что всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Все, наверное, никогда не будет хорошо. Но мы будем к этому стремиться".
В 2024 году президента спросили, как его изменили последние три года. "Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться", — ответил он.
Путина не раз спрашивали о счастье. Он отвечал по-разному: "Я думаю, что счастье в любви", — сказал он в 2011 году. "Я бесконечно благодарен судьбе и гражданам России за то, что они доверили мне быть главой российского государства. В этом вся моя жизнь. Достаточно ли этого для счастья, я не знаю, это отдельная тема", — размышлял он в 2013-м.
А в 2024-м сказал, что "счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта".
В разные годы Путина спрашивали: "Согласны ли вы оставаться президентом пожизненно?", "Вам не надоело быть президентом?" и даже просто: "Володя, ты не устал?". На все эти вопросы он отвечал "Нет". А в 2021 году на вопрос "Где вы будете работать после отставки?" ответил: "Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть".
Арина Костина
Другие материалы, выпущенные в рамках спецпроекта, можно найти здесь.
ТАСС не поддерживает употребление алкоголя