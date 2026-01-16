В ГД внесли три законопроекта по контролю за здоровьем мигрантов

В частности, предлагается повысить ответственность за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз - до 25-50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Три законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов внесены в Госдуму. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

"Нами разработаны три комплексных законопроекта, которые касаются вопросов сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья иностранных граждан, прибывших в РФ для осуществления трудовой деятельности. Проведена большая работа и как результат - все внесенные законопроекты поддержаны без замечаний правительством, Верховным судом, всеми правоохранителями и ведомствами", - сказала депутат.

Она отметила, что инициативы были разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в рамках общей стратегии нацбезопасности. "С целью противодействия нелегальной миграции мы настраиваем все аспекты миграционной политики в систему прозрачных правил и процедур как гарантию общей и взаимной безопасности", - сообщила Яровая.

В частности, предлагается повысить ответственность за уклонение мигрантов от медосвидетельствования более чем в 12 раз - до 25-50 тыс. рублей с возможностью выдворения на усмотрение суда. Уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей может последовать за использование мигрантом поддельной справки о медицинском освидетельствовании, указывается в инициативе. Также предполагается перевод в электронный формат заключений по результатам медицинских освидетельствований мигрантов.

Согласно документам, предлагается ввести штраф до 1 млн рублей для медицинских организаций за нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов. Инициативы в том числе предполагают, что медицинское освидетельствование мигрантов смогут проводить только уполномоченные властями регионов организации, а само обследование будет проводиться за счет иностранцев.