"Лучшие из лучших уходят". Артисты и деятели культуры соболезнуют в связи со смертью Этуша

Владимир Этуш блистал в каждой своей роли, он был человеком необъятного таланта. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко.

"Мы помним его по очень веселым комедиям, и такой грустный повод. Это был человек совершенно необъятного таланта. Чтобы он ни играл, я не могу вспомнить ни одной роли, где бы он не сверкал", - сказал режиссер.

В качестве примера Бортко привел роль Этуша в комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", где он сыграл соседа главного героя товарища Шпака. "Крохотная роль совершенно, а ведь все ее помнят. Почему? А потому что талант, его нельзя не заметить", - подчеркнул он.

"Человек смертен, но те фильмы, в которых он принимал участие, будут жить еще долго, потому что он там снимался", - убежден Бортко. При этом он заметил, что не был знаком с Этушем лично. "Я видел его на пленке, на экране. К сожалению, я с ним знаком не был", - резюмировал депутат.

"Учитель на всю жизнь"

Народная артистка РФ Наталья Селезнева назвала Этуша строгим учителем в профессии и чутким партнером по театральной сцене и съемочной площадке.

Недавно "не стало Юрия Яковлева, только что из жизни ушел Сергей Юрский, и вот сейчас Владимир Абрамович. Лучшие из лучших уходят. Для совсем молодых эти имена могут значить немного, но для людей моего поколения - это история, это школа, причем, лучшая школа из всех возможных для артиста. Очень больно, физическая боль утраты", сказала Селезнева.

"Вахтанговская школа, Вахтанговский театр, училище имени Щукина - вся моя жизнь была связана с Владимиром Абрамовичем, - продолжила артистка. - Он был и моим преподавателем, и преподавателем моих друзей по курсу, и художественным руководителем старших курсов. Это учитель, учитель и еще раз учитель на всю жизнь".

По словам Селезневой, Этуш был строгим и серьезным педагогом, но все отмечали его непревзойденное чувство юмора и жизнелюбие. "С большой любовью и нежностью относился к своим ученикам, с большим уважением относился к своим партнерам по театру, которые его любили", - подчеркнула она.

"Мне посчастливилось быть его партнершей в художественном фильме "Клоун" [1971 год], я играла девушку-гимнастку, которая разбивается. Был очень трудный монолог, и по строгим, контролирующим глазам Владимира Абрамовича я понимала, что не могу его подвести, что эту трудную роль надо сыграть достойно", - вспомнила Селезнева.

Бесконечная благодарность

Актер и режиссер Сергей Батаев сожалеет о том, что Этуш не увидел премьеру короткометражного фильма "Старый вояка", которая стала для актера одной из последних работ в кино. "Совсем недавно, буквально два дня назад, я ходил к нему проведать его. Он улыбался, смеялся, говорил о том, что хочет и ждет увидеть премьеру. К сожалению, премьеру он не застал, не увидел... Он видел только отрывки фильма, они ему нравились", - сказал Батаев.

Он рассказал ТАСС о своей бесконечной благодарности Владимиру Этушу за то, что тот согласился принять участие в его фильме. "Конечно, это моя дебютная картина, и для меня очень ценно, что такой человек мирового масштаба согласился на такую авантюру. Он не пожалел об этом, он всегда с радостью об этом говорил <…> Конечно же, для меня это большое счастье, что это моя первая картина, что он поверил в меня как в творческого человека", - поделился он.

Фильм "Старый вояка", основанный на реальных событиях из истории Великой Отечественной войны, снят по сценарию Алины Галиаскаровой. Владимир Этуш играет в фильме ветерана Первой мировой войны. Премьера фильма запланирована на 2019 год.

"Большой актер и настоящий человек"

Этуш был "настоящим бойцом", которым оставался всю жизнь, считает народная артистка РФ Ирина Купченко, коллега актера по Вахтанговскому театру.

"Владимиру Абрамовичу было 96 лет, он, конечно, болел в последнее время. Но это был боец, он воевал в Великую Отечественную войну, был тяжело ранен, но все преодолел и всю жизнь оставался бойцом. Он и машину-то водил до 92 лет", - сказала Купченко в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она напомнила, что Этуш выходил на сцену еще осенью 2018 года. "Он хотел играть невероятно, мечтал о новой роли, он никогда не сдавался", - заметила актриса.

По ее словам, Этуш много снимался. "Фильмы с его участием останутся навечно, - убеждена актриса. - Зрители его очень любили и с восторгом принимали каждое его появление на сцене или на экране".

"Владимир Абрамович вызывал восхищение своим человеческим существованием. Его ничто не могло сломить", - подчеркнула Купченко и выразила сожаление, что в России сейчас уходит "поколение настоящих бойцов, сильных людей".

"Владимир Этуш был из этого числа, он был большой актер и настоящий человек", - заключила артистка.