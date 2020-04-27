Ваши права при увольнении. Во время пандемии нового коронавируса и не только

Пандемия вируса SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV) и меры по борьбе с ней закрыли повсеместно множество бизнесов, а те, что держатся, часто вынуждены увольнять сотрудников. На это уже пошла треть российских малых и средних компаний. А количество безработных в стране рискует вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек, и это только официальная безработица (то есть число тех, кто зарегистрировался в органах занятости населения). Но не всегда работодатели расстаются с сотрудниками законными методами.
Как работодатель может уволить сотрудника
Роструду пришлось напомнить, что уволить человека по собственной инициативе работодатель может только на основаниях, которые есть в Трудовом кодексе (ТК). И ситуация с распространением нового коронавируса никак список этих причин не поменяла. По-прежнему это в основном:
- сокращение штата;
- ликвидация компании;
- грубое нарушение трудовой дисциплины — опоздания, прогулы или пьянство на рабочем месте, кража денег или имущества, нарушение правил охраны труда и т.д.;
- грубое нарушение руководителя, его замов или главного бухгалтера, которое могло нанести вред здоровью работников или ущерб компании;
- если сотрудник не выполняет обязанности без уважительных причин;
- если компания меняет собственника — касается руководителя, его замов и главного бухгалтера;
- если сотрудник, который занимается воспитанием детей, совершил аморальный поступок;
- если проверка показала, что у сотрудника недостаточно квалификации для этой работы;
- если человек, когда устраивался на работу, в чем-то соврал руководству — например, представил фейковые документы. И т.п.
При этом сотрудника нельзя уволить, пока он находится на больничном или в отпуске.
Увольнение по инициативе работодателя для него вообще довольно сложная и дорогая процедура, отметили и директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова, и эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Так, при ликвидации или сокращении штата руководство должно предупредить сотрудников не меньше чем за два месяца. Плюс последним в этом случае полагаются дополнительные выплаты.
А просто сказать, что вы не справляетесь с работой, нельзя — проколы, нарушения или недостаток квалификации должны быть оформлены и подтверждены документами, протоколами и дисциплинарными взысканиями. Впрочем, с внедрением электронного документооборота для руководства сбор таких подтверждений сильно упрощается — например, отправка распоряжений по электронной почте и обсуждение результатов работы могут выступать доказательством компетенции сотрудника.
Поэтому неудивительно, что столкнувшиеся с трудностями компании стараются убедить работников либо написать заявление по собственному желанию, либо хотя бы уйти в отпуск за свой счет. И то и то незаконно.
И Валентина Митрофанова, и Ольга Петрова советуют хорошо подумать, прежде чем соглашаться и уходить "по собственному желанию". В будущем будет очень сложно доказать, что вы сделали это под давлением.
Ольга Петрова предупреждает, что недобросовестные работодатели могут пойти на хитрость. Например, сотруднику говорят, что он может не приходить в офис, раз работы все равно нет, или работать из дома. Но все такие договоренности или изменения в условиях труда должны оформляться официально — либо допсоглашениями, либо приказом генерального директора. На крайний случай позаботьтесь, чтобы у вас было хотя бы электронное письмо, в котором начальство соглашается, чтобы вы работали из дома, или сообщает, что в офисе вас никто не ждет. Иначе ваше отсутствие можно будет оформить как прогул, что сильно упростит увольнение. Хотя, конечно, если такой конфликт дойдет до суда, тот, скорее всего, будет не на стороне работодателя. Но россияне сравнительно редко отстаивают свои права и доходят до судов, отмечают эксперты. А если и доходят, то, как правило, это разбирательства из-за увольнения или денег — никто не жалуется на сверхурочную работу или плохие условия на рабочем месте.
Валентина Митрофанова также напомнила о норме (пункт 7 статьи 83 ТК), которая определяет форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли ни работодателя, ни работника, когда первый действительно может расторгнуть трудовой договор. Но есть нюанс: чрезвычайные события (война, стихийное бедствие, эпидемия и т.п.) должны быть признаны на уровне либо государства, либо субъекта, а также должна быть прямая связь между этими событиями и невозможностью продолжать трудовые отношения. Так что это очень тяжелая статья, и ее не просто применить. Например, сейчас повсеместно закрыли рестораны, и сделали это по решению на уровне субъектов (указ 12-УМ мэра Москвы, например), в этом случае работодатель может попробовать использовать эту статью, считает эксперт. Хотя официально правительство ввело режим "форс-мажор" только для договоров по госконтрактам. Но если никто компанию не закрывал и у нее просто нет объемов, выручки, то использовать статью не получится. Тут есть определенная специфика применения, так что работодателям нужно осторожно к ней прибегать, а сотрудникам надо понимать, есть ли у их начальства право на это.
Еще у работодателя есть вариант объявить простой, напомнила Ольга Петрова. Но и в этом случае нельзя оставить сотрудника без денег: компания должна заплатить не менее 2/3 оклада на время простоя, если тот произошел не по ее вине, или не менее 2/3 средней зарплаты, если в простое виноват все-таки работодатель. Если в простое виноват сам работник, то, конечно, он ничего не получает.
И самый простой способ закончить трудовые отношения кроме ухода по собственному желанию — это соглашение сторон. Чем выше должность и доступ к внутренним сведениям компании, тем больше вероятность договориться о неплохой компенсации.
Что работодатель должен заплатить при увольнении
- Остаток зарплаты.
Тут все понятно — работнику должны выплатить ту сумму, которую он заработал, но до увольнения еще не получил. Это же касается и любых других выплат, которые предусмотрены трудовым договором и локальными нормативными актами компании, т.е. премий, бонусов и т.п. Причина увольнения может быть любой.
- Возмещение за неиспользованный отпуск.
Можно рассчитывать опять же при любой причине увольнения. За каждый отработанный год сотруднику полагается оплачиваемый отпуск — не менее 28 дней, а некоторые граждане могут рассчитывать и на дополнительные дни отдыха. И вот если вы не успели использовать все дни, при увольнении можно забрать причитающиеся за них деньги. Но иногда работник может отгулять отпуск авансом — то есть полный год еще не отработал, а 28 дней уже потратил. Тогда эти оплаченные дни вычтут из остатка зарплаты при расчете.
- Больничные в течение месяца после увольнения.
Многие не знают, но если в течение 30 дней после увольнения вы оформите больничный лист, то за оплатой пособия по нетрудоспособности можно обратиться к бывшему работодателю. Обычно в этом случае человек может рассчитывать на 60% от среднего заработка. Подробнее о том, как сильно размер больничного зависит от стажа и зарплаты, мы писали в другом нашем материале. Но с апреля и до конца 2020 года больничный начисляют в размере не менее одного МРОТ — 12 130 рублей. Новый порядок должен помочь главным образом людям с маленьким стажем или небольшими зарплатами.
Еще есть ограничение по количеству оплачиваемых дней болезни — если вы работали по трудовому договору сроком до полугода, то во время работы и после увольнения вам оплатят только 75 дней. Также есть лимиты, и когда больничный нужен для ухода за членом семьи.
Если у бывшего работодателя нет денег или компания просто больше не существует, обратиться за выплатами можно сразу в Фонд социального страхования (ФСС).
- Выходное пособие.
Оно положено только тогда, когда причины увольнения не зависят от работника. Например, самое частое — ликвидация организации или сокращение штата. То есть при уходе по собственному желанию выходное пособие не положено.
Платить будут средний заработок, но вот срок, за который положено пособие, зависит от причины увольнения. Ликвидация компании или сокращение штата — начислят средний заработок за месяц. Нужно переходить на другую работу из-за здоровья, но человек отказывается — за две недели. Приходится идти в армию — тоже за две недели. На должности восстановили того, кто работал здесь раньше, — за две недели. Компания переезжает в другое место, а работник не может — за две недели. Здоровье человека ухудшилось так сильно, что его признали полностью нетрудоспособным, — за две недели. Условия труда изменились, но работник не согласен на новые — тоже за две недели.
- Средний заработок на время поиска работы.
Когда работника сокращают или фирма целиком закрывается, можно получить средний заработок за два месяца. При этом выходное пособие из этой суммы вычтут. Иногда эту выплату можно получить и за третий месяц безработицы. Но для этого уже нужно встать на учет в центре занятости и доказать, что и на третий месяц работа так и не нашлась. То есть схема такая: при сокращении вы получаете выходное пособие в размере среднего заработка за месяц, через два месяца может прийти еще за одной выплатой и в крайнем случае через три месяца — еще за одной.
- Дополнительная компенсация при увольнении раньше срока.
Когда работодатель сокращает штат или закрывает организацию, он должен сообщить об этом сотрудникам, которых решил уволить. Сделать он это должен не меньше чем за два месяца до даты увольнения. Строго письменно и под роспись.
Но стороны могут договориться и раньше расторгнуть трудовой договор. Тогда компания должна будет заплатить компенсацию — средний заработок пропорционально тому времени, что осталось до первоначальной даты увольнения. Эта компенсация никак не влияет на выходное пособие или возмещение на время безработицы — их заплатят отдельно.
- Компенсация за задержку выплат.
И наконец, все выплаты работодатель должен отдать сотруднику в последний день работы. Если он не сделал этого вовремя, то вы вправе потребовать проценты за просрочку — в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Кстати, воспользоваться этой нормой можно не только при увольнении, но и в других случаях, когда компания опаздывает с выплатами. Полагается при любой причине увольнения.
Куда жаловаться, если кажется, что работодатель нарушает ваши права
- Трудовая комиссия.
- Прокуратура.
- Суд.
Три главные инстанции, куда могут обратиться россияне, считающие, что работодатель нарушает их права. Ему это, кстати, грозит штрафом. А если в суде удастся доказать, что уволились вы под давлением, то кроме всех причитающихся выплат можно потребовать и возмещение морального вреда.
Обратиться в трудовую инспекцию можно онлайн — онлайнинспекция.рф. Кроме того, на сайте появился отдельный раздел, посвященный именно отношениям с работодателем на фоне пандемии коронавируса. Здесь можно как задать вопрос, так и оставить полноценную жалобу.
Больше всего россияне сейчас жалуются, что работодатели заставляют их уйти в отпуск без сохранения заработной платы или увольняться по собственному желанию, отметила Валентина Митрофанова. Об этом же рассказали и в Роструде.
Существенный минус — ждать реакции придется долго. Если вы хотите устроить проверку компании или получить официальную консультацию на бланке трудовой инспекции, то это займет 30 дней. Если для начала вам хватит простого ответа, чтобы понять, действительно ли ваши права нарушены и как их отстаивать дальше, то для этого подойдет сервис "Дежурный инспектор" с самыми часто задаваемыми вопросами пользователей. Не нашли подходящего? Можно задать свой — ответ придет в течение трех рабочих дней.
Также на сайте трудовой инспекции можно:
- найти набор инструкций, что делать в самых распространенных проблемных ситуациях;
- проверить трудовой договор, нет ли в нем нарушений;
- уточнить права работников предпенсионного возраста и т.д.
Можно ли проверить работодателя анонимно
По закону проводить внеплановую проверку компании (а в случае жалобы она именно внеплановая) по анонимному обращению нельзя, объяснила Валентина Митрофанова. И на портале трудовой инспекции, чтобы оставить жалобу, понадобится зайти через сайт Госуслуг, то есть идентификация гражданина происходит по умолчанию, и обращение уже не анонимно.
Но при этом недовольный сотрудник может попросить, чтобы при проведении проверки суть жалобы работодателю не разглашали. Например, если он еще работает в компании и не хочет открытого конфликта. В этом случае инспекция действительно несет ответственность, чтобы работодатель не узнал источник жалобы. Так что если компания большая, вряд ли руководство сможет вычислить, кто именно пожаловался.
Как получить пособие по безработице
Для государства безработные — это те, кто зарегистрировался в центре занятости населения (ЦЗН). Только они могут рассчитывать на выплату пособия. В обычное время, чтобы встать на биржу труда, нужно было собрать документы и лично подать их в отделение. Но в условиях борьбы с распространением коронавируса все стало проще — до конца 2020 года это можно сделать дистанционно:
- на сайте "Работа в России" — trudvsem.ru — зайдите в личный кабинет. Для этого понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
- перейдите по ссылке "Встать на учет в качестве безработного" и еще раз по ссылке "Оформить пособие по безработице";
- на открывшейся странице проверьте данные, которые Госуслуги передали на портал "Работа в России";
- далее заполните все поля, которые доступны для изменения. Если вы еще не составляли резюме, придется сделать это сейчас. Для этого перейдите по ссылке "Создать резюме" и заполните его. А после вернитесь на страницу заявления и выберете только что созданный документ;
- в конце нажмите кнопку "Отправить заявление". Его обработка может занять некоторое время.
Также подать заявление можно непосредственно на сайтах региональных центров занятости населения. При этом временные правила исключают необходимость предоставлять копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном доходе от прошлого работодателя. Всю эту информацию ЦЗН получит самостоятельно от других ведомств.
Кого признают безработными
Претенденты должны не просто искать работу, но и быть готовыми приступить к ней. После подачи заявления ЦЗН предложит пройти два дистанционных собеседования с теми работодателями, кто согласен на такой формат. Сделать это нужно в течение трех дней после предложения. И вот если вакансии не подошли или работодатель отказался нанимать человека, ЦЗН не позднее чем на 11-й день после подачи заявления признает его безработным и назначает пособие.
Также все данные, которые вы указали в заявлении, должны быть корректными. В противном случае ЦЗН не признает безработным и, соответственно, не назначит пособие. По закону безработными также не могут считаться:
- дети и подростки младше 16 лет;
- пенсионеры;
- те, кто в течение первых десяти дней после подачи заявления дважды отказался от подходящих вариантов работы или обучения (для граждан без квалификации или никогда не работавших) без уважительной причины;
- те, кто в принципе в течение десяти дней не пришел в ЦЗН (в обычных случаях для личной подачи заявления) или не отреагировал на его предложения;
- осужденные к исправительным работам и заключенные в тюрьмах;
- и, очевидно, те, у кого есть официальная работа.
Размер пособия по безработице
Обычно он зависит от среднего дохода за последние три месяца, а срок выплат — от того, как долго человек работал перед увольнением и почему остался без работы.
Вариант первый: в течение года до увольнения вы работали не менее 26 недель (чуть больше полугода) и уволились по собственному желанию, по соглашению сторон, из-за ликвидации или сокращения штата. Тогда срок выплат составит в общей сложности шесть месяцев в течение года, а размер: первые три месяца — 75% от среднего заработка, следующие три месяца — 60% от среднего заработка. При этом каждый раз сумма будет не больше максимального размера пособия по безработице. С 1 апреля и до конца 2020 года его подняли до величины МРОТ, то есть с 8 тыс. рублей до 12 130 рублей. Иногда размер может быть еще больше благодаря районным коэффициентам.
Вариант второй: человек ищет работу первый раз, или у него был перерыв больше года, или его уволили за нарушение дисциплины, или он закрыл ИП, или за год до увольнения отработал меньше 26 недель. Тогда пособие будут платить суммарно только три месяца в течение года, а размер его будет минимальным — в 2020 году это 1,5 тыс. рублей.
Вариант третий: работу ищет предпенсионер, отработавший за год до увольнения не меньше 26 недель. Тогда срок выплат составит в общей сложности 12 месяцев в течение полутора лет. Если у женщины стаж больше 20 лет, а у мужчины больше 25 лет, то этот период увеличивается на две недели за каждый год сверх этого стажа, но не больше 24 месяцев в течение трех лет. Размер пособия: первые три месяца — 75% от среднего заработка, следующие четыре месяца — 60%, оставшийся срок — 45%.
Временные правила, действующие до конца года, порядок этих расчетов не меняли. При этом россияне, зарегистрировавшиеся на бирже труда после 1 марта, в любом случае получат максимальный размер пособия в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне. Также отдельные регионы принимают дополнительные меры поддержки. Например, для москвичей общий размер пособия плюс региональная доплата составит 19,5 тыс. рублей в месяц, а для жителей Московской области — 15 тыс. рублей. Кроме того, безработные россияне, у которых есть дети, могут рассчитывать дополнительно на 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Валентина Митрофанова советует регистрироваться в органах занятости, потому что те сейчас кроме работы предлагают очень интересные и качественные программы переобучения, переквалификации, обучения компьютерной грамотности и т.д. И все это бесплатно для тех, кто стоит на учете, но люди часто просто не знают об этом.
Как найти работу
- Не обязательно ждать вакансии только от центра занятости, их можно искать и самому.
Делать это можно как на сервисах вроде HeadHunter или Superjob, так и на все том же портале "Работа в России", который позволяет просматривать вакансии, как и большинство коммерческих сервисов по подбору работы и персонала.
- Обратитесь на горячие линии рекрутеров.
Они могут оказать психологическую и правовую поддержку, а также помочь с поиском работы.
- Приготовьтесь идти на компромисс с работодателем.
У поиска работы в кризис есть два принципиальных отличия от поисков на растущем рынке: срок поиска и готовность к компромиссам. Те работодатели, кто все-таки готов нанимать новых сотрудников, чаще обеспокоены оптимизацией и повышением эффективности деятельности, а потому становятся более требовательными к соискателям, вынуждая их соглашаться на должность попроще, зарплату пониже, а офис подальше. Если работа нужна срочно, а вы не высоковостребованный специалист, то с этим, видимо, придется смириться и отложить вдумчивые поиски до нормализации ситуации на рынке труда.
- Обратите внимание на новые профессии и форматы работы.
Сейчас в первую очередь ищут медиков и фармацевтов, специалистов в области безопасности и гослужбы — главным образом в правоохранительных органах. Также существенно вырос запрос на работников в продуктовом ретейле, продажах повседневных бытовых товаров и электроники. Тенденция очевидна, считают в HeadHunter: персонал требуется в тех компаниях, на чьи товары и услуги есть спрос в условиях изоляции. И если вы не относитесь к остро необходимым медработникам, то поискать работу можно на массовых и востребованных позициях, которые не требуют долгого обучения, советуют рекрутеры. Это курьеры, продавцы или универсальные работники торгового зала в розничный магазин, кладовщики, сборщики заказов, грузчики, водители. Кроме того, не всегда обязательно менять профессию — иногда можно сменить сферу деятельности. Например, бухгалтер или маркетолог из туристической отрасли или фитнес-индустрии может переключиться на менее проблемные сферы.
Еще есть вариант пойти учиться чему-то новому, если есть такая возможность, — так уже сделали многие россияне, некоторые даже планируют сменить профессию после окончания самоизоляции. А чтобы подготовиться к будущим собеседованиям, почитайте советы рекрутеров, которые мы собрали.
В Superjob также предлагают не игнорировать вакансии удаленной работы или с неполной занятостью.
- И по возможности — постарайтесь не паниковать. Для этого можете почитать наши советы, как "не сойти с ума" от тревоги и плохих новостей.
Арина Раксина