Ваши права при увольнении. Во время пандемии нового коронавируса и не только

Увольнение по инициативе работодателя для него вообще довольно сложная и дорогая процедура, отметили и директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова, и эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Так, при ликвидации или сокращении штата руководство должно предупредить сотрудников не меньше чем за два месяца. Плюс последним в этом случае полагаются дополнительные выплаты.

Роструду пришлось напомнить , что уволить человека по собственной инициативе работодатель может только на основаниях, которые есть в Трудовом кодексе (ТК). И ситуация с распространением нового коронавируса никак список этих причин не поменяла. По-прежнему это в основном:

Пандемия вируса SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV) и меры по борьбе с ней закрыли повсеместно множество бизнесов, а те, что держатся, часто вынуждены увольнять сотрудников. На это уже пошла треть российских малых и средних компаний . А количество безработных в стране рискует вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек , и это только официальная безработица (то есть число тех, кто зарегистрировался в органах занятости населения). Но не всегда работодатели расстаются с сотрудниками законными методами.

А просто сказать, что вы не справляетесь с работой, нельзя — проколы, нарушения или недостаток квалификации должны быть оформлены и подтверждены документами, протоколами и дисциплинарными взысканиями. Впрочем, с внедрением электронного документооборота для руководства сбор таких подтверждений сильно упрощается — например, отправка распоряжений по электронной почте и обсуждение результатов работы могут выступать доказательством компетенции сотрудника.

Поэтому неудивительно, что столкнувшиеся с трудностями компании стараются убедить работников либо написать заявление по собственному желанию, либо хотя бы уйти в отпуск за свой счет. И то и то незаконно.

И Валентина Митрофанова, и Ольга Петрова советуют хорошо подумать, прежде чем соглашаться и уходить "по собственному желанию". В будущем будет очень сложно доказать, что вы сделали это под давлением.

Ольга Петрова предупреждает, что недобросовестные работодатели могут пойти на хитрость. Например, сотруднику говорят, что он может не приходить в офис, раз работы все равно нет, или работать из дома. Но все такие договоренности или изменения в условиях труда должны оформляться официально — либо допсоглашениями, либо приказом генерального директора. На крайний случай позаботьтесь, чтобы у вас было хотя бы электронное письмо, в котором начальство соглашается, чтобы вы работали из дома, или сообщает, что в офисе вас никто не ждет. Иначе ваше отсутствие можно будет оформить как прогул, что сильно упростит увольнение. Хотя, конечно, если такой конфликт дойдет до суда, тот, скорее всего, будет не на стороне работодателя. Но россияне сравнительно редко отстаивают свои права и доходят до судов, отмечают эксперты. А если и доходят, то, как правило, это разбирательства из-за увольнения или денег — никто не жалуется на сверхурочную работу или плохие условия на рабочем месте.

Валентина Митрофанова также напомнила о норме (пункт 7 статьи 83 ТК), которая определяет форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от воли ни работодателя, ни работника, когда первый действительно может расторгнуть трудовой договор. Но есть нюанс: чрезвычайные события (война, стихийное бедствие, эпидемия и т.п.) должны быть признаны на уровне либо государства, либо субъекта, а также должна быть прямая связь между этими событиями и невозможностью продолжать трудовые отношения. Так что это очень тяжелая статья, и ее не просто применить. Например, сейчас повсеместно закрыли рестораны, и сделали это по решению на уровне субъектов (указ 12-УМ мэра Москвы, например), в этом случае работодатель может попробовать использовать эту статью, считает эксперт. Хотя официально правительство ввело режим "форс-мажор" только для договоров по госконтрактам. Но если никто компанию не закрывал и у нее просто нет объемов, выручки, то использовать статью не получится. Тут есть определенная специфика применения, так что работодателям нужно осторожно к ней прибегать, а сотрудникам надо понимать, есть ли у их начальства право на это.

Еще у работодателя есть вариант объявить простой, напомнила Ольга Петрова. Но и в этом случае нельзя оставить сотрудника без денег: компания должна заплатить не менее 2/3 оклада на время простоя, если тот произошел не по ее вине, или не менее 2/3 средней зарплаты, если в простое виноват все-таки работодатель. Если в простое виноват сам работник, то, конечно, он ничего не получает.

И самый простой способ закончить трудовые отношения кроме ухода по собственному желанию — это соглашение сторон. Чем выше должность и доступ к внутренним сведениям компании, тем больше вероятность договориться о неплохой компенсации.

Что работодатель должен заплатить при увольнении

Остаток зарплаты.

Тут все понятно — работнику должны выплатить ту сумму, которую он заработал, но до увольнения еще не получил. Это же касается и любых других выплат, которые предусмотрены трудовым договором и локальными нормативными актами компании, т.е. премий, бонусов и т.п. Причина увольнения может быть любой.

Возмещение за неиспользованный отпуск.

Можно рассчитывать опять же при любой причине увольнения. За каждый отработанный год сотруднику полагается оплачиваемый отпуск — не менее 28 дней, а некоторые граждане могут рассчитывать и на дополнительные дни отдыха. И вот если вы не успели использовать все дни, при увольнении можно забрать причитающиеся за них деньги. Но иногда работник может отгулять отпуск авансом — то есть полный год еще не отработал, а 28 дней уже потратил. Тогда эти оплаченные дни вычтут из остатка зарплаты при расчете.

Больничные в течение месяца после увольнения.

Многие не знают, но если в течение 30 дней после увольнения вы оформите больничный лист, то за оплатой пособия по нетрудоспособности можно обратиться к бывшему работодателю. Обычно в этом случае человек может рассчитывать на 60% от среднего заработка. Подробнее о том, как сильно размер больничного зависит от стажа и зарплаты, мы писали в другом нашем материале. Но с апреля и до конца 2020 года больничный начисляют в размере не менее одного МРОТ — 12 130 рублей. Новый порядок должен помочь главным образом людям с маленьким стажем или небольшими зарплатами.

Еще есть ограничение по количеству оплачиваемых дней болезни — если вы работали по трудовому договору сроком до полугода, то во время работы и после увольнения вам оплатят только 75 дней. Также есть лимиты, и когда больничный нужен для ухода за членом семьи.

Если у бывшего работодателя нет денег или компания просто больше не существует, обратиться за выплатами можно сразу в Фонд социального страхования (ФСС).

Выходное пособие.

Оно положено только тогда, когда причины увольнения не зависят от работника. Например, самое частое — ликвидация организации или сокращение штата. То есть при уходе по собственному желанию выходное пособие не положено.

Платить будут средний заработок, но вот срок, за который положено пособие, зависит от причины увольнения. Ликвидация компании или сокращение штата — начислят средний заработок за месяц. Нужно переходить на другую работу из-за здоровья, но человек отказывается — за две недели. Приходится идти в армию — тоже за две недели. На должности восстановили того, кто работал здесь раньше, — за две недели. Компания переезжает в другое место, а работник не может — за две недели. Здоровье человека ухудшилось так сильно, что его признали полностью нетрудоспособным, — за две недели. Условия труда изменились, но работник не согласен на новые — тоже за две недели.

Средний заработок на время поиска работы.

Когда работника сокращают или фирма целиком закрывается, можно получить средний заработок за два месяца. При этом выходное пособие из этой суммы вычтут. Иногда эту выплату можно получить и за третий месяц безработицы. Но для этого уже нужно встать на учет в центре занятости и доказать, что и на третий месяц работа так и не нашлась. То есть схема такая: при сокращении вы получаете выходное пособие в размере среднего заработка за месяц, через два месяца может прийти еще за одной выплатой и в крайнем случае через три месяца — еще за одной.

Дополнительная компенсация при увольнении раньше срока.

Когда работодатель сокращает штат или закрывает организацию, он должен сообщить об этом сотрудникам, которых решил уволить. Сделать он это должен не меньше чем за два месяца до даты увольнения. Строго письменно и под роспись.

Но стороны могут договориться и раньше расторгнуть трудовой договор. Тогда компания должна будет заплатить компенсацию — средний заработок пропорционально тому времени, что осталось до первоначальной даты увольнения. Эта компенсация никак не влияет на выходное пособие или возмещение на время безработицы — их заплатят отдельно.

Компенсация за задержку выплат.

И наконец, все выплаты работодатель должен отдать сотруднику в последний день работы. Если он не сделал этого вовремя, то вы вправе потребовать проценты за просрочку — в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день задержки. Кстати, воспользоваться этой нормой можно не только при увольнении, но и в других случаях, когда компания опаздывает с выплатами. Полагается при любой причине увольнения.

Куда жаловаться, если кажется, что работодатель нарушает ваши права

Трудовая комиссия.

Прокуратура.

Суд.

Три главные инстанции, куда могут обратиться россияне, считающие, что работодатель нарушает их права. Ему это, кстати, грозит штрафом. А если в суде удастся доказать, что уволились вы под давлением, то кроме всех причитающихся выплат можно потребовать и возмещение морального вреда.