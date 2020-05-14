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Пандемия коронавируса нового типа

Массовый скрининг в Москве. Главное о коронавирусе за 14 мая

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 252 245 случаев заражения, из них новых — 9974. Впервые с 2 мая за сутки выявили меньше 10 000 новых случаев. За сутки умерли 93 человека, за весь период — 2305.  
  • Рост числа заболеваний в стране на сегодняшний день остановлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Глава Минкультуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков выздоровели после коронавируса. 
  • У двух пациентов нетипичное течение заболевания. "Можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", — говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства России.
  • Академик РАН Сергей Колесников считает, что Россия может пойти по так называемому военному типу вакцинации против коронавируса: прививать будут только тех, кто работает в очагах инфекции.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения, умерли более 298 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • Власти Нью-Йорка зарегистрировали 15 233 подтвержденных летальных исхода из-за коронавируса и еще 5083 вероятных.
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Пандемия коронавируса нового типа
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