Массовый скрининг в Москве. Главное о коронавирусе за 14 мая

Пандемия коронавируса нового типа

Более 240 россиян покинули Испанию вывозным рейсом "Аэрофлота"

Сотрудники генконсульства России в Барселоне и посольства России в Испании оказали россиянам необходимое содействие в их возвращении на родину

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