Массовый скрининг в Москве. Главное о коронавирусе за 14 мая

Россия
- Всего зафиксировано 252 245 случаев заражения, из них новых — 9974. Впервые с 2 мая за сутки выявили меньше 10 000 новых случаев. За сутки умерли 93 человека, за весь период — 2305.
- Рост числа заболеваний в стране на сегодняшний день остановлен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Глава Минкультуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков выздоровели после коронавируса.
- У двух пациентов нетипичное течение заболевания. "Можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", — говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства России.
- Академик РАН Сергей Колесников считает, что Россия может пойти по так называемому военному типу вакцинации против коронавируса: прививать будут только тех, кто работает в очагах инфекции.
Москва
- Всего зафиксировано 130 716 случаев заражения, из них новых — 4712.
- Столица 15 мая начнет массовый скрининг на коронавирус. Также в городе проведут выборочное тестирование на "коллективный иммунитет" — в нем примут участие 70 тыс. жителей города.
- Москва выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы снятия ограничений.
- Власти Москвы заявили о достоверности данных о смертности от коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,3 млн случаев заражения, умерли более 298 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- Власти Нью-Йорка зарегистрировали 15 233 подтвержденных летальных исхода из-за коронавируса и еще 5083 вероятных.