В России снова больше 9 тыс. заражений за сутки. Главное о коронавирусе за 1 июня

Россия
- Всего зафиксировано 414 878 случаев заражения, из них новых — 9035 (это число второй день превышает 9 тыс.). За сутки умерли 162 человека, за весь период — 4855.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и баз отдыха. Предлагается заселять в один номер одного человека или семью и организовать питание гостей в номерах или по меню.
- Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе предприятий общепита. Между столиками советуют оставлять не один, а полтора метра.
Москва
- Всего зафиксировано 183 088 случаев заражения, из них новых — 2297.
- Стартует второй этап снятия ограничений. Открываются магазины, разрешены прогулки и спорт, но цифровые пропуска по-прежнему сохраняются.
- Запись на тестирование на антитела в столице стала доступна через приложения.
- Православные храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня.
- На портале mos.ru появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве.
Мир
- Всего зафиксировано более 6 млн случаев заражения, умерли около 367 тыс. человек.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом.
- Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику. Страна не планирует вводить обязательные справки для туристов.
- В Великобритании начинается второй этап ослабления карантина. Возобновят работу школы, но большинство магазинов будут закрыты вплоть до 15 июня.
- В Ухане впервые с 1 апреля не выявили ни одного бессимптомного инфицированного.