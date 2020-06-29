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Пандемия коронавируса нового типа

Дата открытия кинотеатров в РФ и новый рекорд пандемии. Главное о коронавирусе за 29 июня

© МЧС России/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 641 156 случаев заражения, из них новых — 6719. За сутки умерли 93 человека, за весь период — 9166.
  • Кинотеатры в России откроются 15 июля, рекомендации Роспотребнадзора по их работе читайте здесь.
  • С 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
  • Премьер подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
  • Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что самоизоляция и другие меры спасли от 80 тысяч до 3,8 млн жизней в России.

Москва

  • Всего зафиксировано 220 853 случая заражения, из них новых — 782.

Мир

  • Всего зафиксировано более 10,1 млн случаев заражения, умерли более 501 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса). По данным ВОЗ, зараженных более 9,84 млн, смертей около 496 тыс.
  • ВОЗ также сообщает, что за сутки в мире заразились более 189 тыс. человек — это новый рекорд.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении жесткого карантина. С момента снятия ограничений 11 мая число случаев заражения в стране увеличилось в семь раз.
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