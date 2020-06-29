Дата открытия кинотеатров в РФ и новый рекорд пандемии. Главное о коронавирусе за 29 июня

Россия
- Всего зафиксировано 641 156 случаев заражения, из них новых — 6719. За сутки умерли 93 человека, за весь период — 9166.
- Кинотеатры в России откроются 15 июля, рекомендации Роспотребнадзора по их работе читайте здесь.
- С 1 апреля безработица в России выросла более чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
- Премьер подписал постановление о продлении до 15 сентября дополнительных выплат соцработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
- Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что самоизоляция и другие меры спасли от 80 тысяч до 3,8 млн жизней в России.
Москва
- Всего зафиксировано 220 853 случая заражения, из них новых — 782.
Мир
- Всего зафиксировано более 10,1 млн случаев заражения, умерли более 501 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса). По данным ВОЗ, зараженных более 9,84 млн, смертей около 496 тыс.
- ВОЗ также сообщает, что за сутки в мире заразились более 189 тыс. человек — это новый рекорд.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении жесткого карантина. С момента снятия ограничений 11 мая число случаев заражения в стране увеличилось в семь раз.