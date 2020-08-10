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Пандемия COVID-19

Стаж медиков, вакцинация от гриппа, маски в Париже. Главное о коронавирусе за 10 августа

© EPA-EFE/Julien de Rosa
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 892 654 случая заражения, из них новых — 5118. За сутки умерли 70 человек, за весь период — 15 001.
  • Россия возобновляет полеты на курорты Турции.
  • Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе.
  • Медикам, работающим с коронавирусными больными, стаж засчитают как день за два.
  • Исследования выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях.
  • Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию до 60% населения страны от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон.
  • Несколько российских вузов намерены организовать дистанционный формат обучения с 1 сентября для иностранных студентов, которые не смогут попасть в страну.
  • Многие россияне рискуют столкнуться осенью с более тяжелым течением коронавирусной пневмонии, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью газете "Известия"

Москва

  • Всего зафиксировано 248 228 случаев заражения, из них новых — 694.  
  • Ситуация с коронавирусом в городе стабильна уже два месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 19,8 млн случаев заражения, умерли более 731 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Администрация Парижа сообщила о введении масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест города.
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