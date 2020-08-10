Стаж медиков, вакцинация от гриппа, маски в Париже. Главное о коронавирусе за 10 августа

Россия
- Всего зафиксировано 892 654 случая заражения, из них новых — 5118. За сутки умерли 70 человек, за весь период — 15 001.
- Россия возобновляет полеты на курорты Турции.
- Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе.
- Медикам, работающим с коронавирусными больными, стаж засчитают как день за два.
- Исследования выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях.
- Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию до 60% населения страны от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон.
- Несколько российских вузов намерены организовать дистанционный формат обучения с 1 сентября для иностранных студентов, которые не смогут попасть в страну.
- Многие россияне рискуют столкнуться осенью с более тяжелым течением коронавирусной пневмонии, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в интервью газете "Известия".
Москва
- Всего зафиксировано 248 228 случаев заражения, из них новых — 694.
- Ситуация с коронавирусом в городе стабильна уже два месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 19,8 млн случаев заражения, умерли более 731 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Администрация Парижа сообщила о введении масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест города.