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Пандемия COVID-19

Придется ли учителям носить маски? Главное о коронавирусе за 17 августа

© Юрий Смитюк/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 927 745 случаев заражения, из них новых — 4892. За сутки умерли 55 человек, за весь период — 15 740.
  • Горячая линия Минпросвещения сообщила, что школьных учителей в новом учебном году обяжут носить маски, детям можно их не носить. В то же время пресс-служба Минпросвещения сообщает, что решение об обязательном ношении масок учителями будут принимать регионы, руководствуясь эпидемиологической ситуацией, "нет предписания всем учителям страны надеть маски".
  • Роспотребнадзор рекомендует проводить школьные линейки 1 сентября по классам или параллелям на открытом воздухе.
  • Медиков привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины.

Москва

  • Всего зафиксировано 253 064 случая заражения, из них новых — 690. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 21,6 млн случаев заражения, умерли более 775 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • На севере Ливана объявили режим чрезвычайного санитарного положения. 16 августа в стране было инфицировано рекордное число граждан — 439. 
Теги
Пандемия COVID-19
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