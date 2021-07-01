Гонконг отмечает 24-ю годовщину перехода Китаю с уверенностью в стабильности

Гонконг 1 июля отмечает очередную — 24-ю — годовщину возвращения бывшего британского анклава под китайскую юрисдикцию. Впервые торжества на площади Золотой Баухинии (цветок баухинии — символ города) прошли без присутствия главы местной администрации Кэрри Лам и ключевых ее министров — они отправились в Пекин на празднование 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая.

И это весьма символично, поскольку именно там, в "центре", стали задавать тон внутриполитической жизни этого специального административного района. По мнению Запада, Гонконг за последний год "китаизировался" и якобы утратил прежнюю высокую степень своей автономии. Это выражается в принятом год назад парламентом КНР суровом законе об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который фактически обеспечил легализацию здесь деятельности китайских спецслужб с широким кругом полномочий. Затем последовала тоже весьма противоречивая и спорная реформа местной избирательной системы с целью исключения "непатриотов" из управления этим регионом. Однако именно благодаря указанным мерам, вызвавшим резкую критику и санкции со стороны США и в целом Запада, город сумел оправиться от хаоса и заложить основу для долгосрочной стабильности и процветания. "Теперь, когда социальная и политическая ситуация возвращается к стабильности, у нас есть все возможности для того, чтобы сосредоточиться на своем развитии и обеспечить лучшее будущее", — сказал на церемонии главный секретарь (главный министр) местной администрации Джон Ли. Свой второй по значимости пост в местном правительстве этот чиновник, который ранее был главным силовиком Гонконга, получил на прошлой неделе. "Одна страна, две системы" Джон Ли назвал залогом успеха Гонконга приверженность политике "одна страна, две системы". Эта формула, хотя и с некоторыми оговорками, но все же продолжает существовать, несмотря на все опасения скептиков и критику по поводу усиления "вмешательства" Пекина в дела автономии.

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"Даже в период "черного насилия" (так в Китае называют массовые антиправительственные беспорядки в Гонконге — прим. ТАСС), начавшегося во второй половине 2019 года, а затем, когда антикитайские силы пытались использовать лазейки в нашей избирательной системе, чтобы парализовать правительство и захватить власть, центральные власти неизменно оставались приверженными воплощению в жизнь политики "одна страна, две системы", — подчеркнул главный секретарь. Он высоко оценил эффективность принятого год назад по инициативе Пекина закона о защите национальной безопасности в этом специальном административном районе, который направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. По его словам, данный правовой акт положил конец хаосу в городе, при этом он "гарантирует уважение законных прав и свобод граждан". Реформа избирательной системы также отмечается как важный шаг на пути к восстановлению стабильности в Гонконге — обеспечит принцип "патриоты управляют Гонконгом". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР. Выпады Запада Представители радикальных элементов, включая известного медиамагната Джимми Лая, за последние месяцы стали фигурантами уголовных преследований. Вместе с тем десятки тысяч жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию после запуска Лондоном в конце января новой иммиграционной программы. Обладатели специальных виз смогут находиться в Соединенном Королевстве в течение пяти лет, устраиваться там на работу или учиться, а затем подать заявление на получение британского гражданства. Впрочем, своим визовым нововведением Лондон так или иначе сделал и своего рода "подарок" Китаю. Ведь процесс оздоровления гонконгского общества от всякого рода смутьянов, подстрекавших молодежь к протестам, — явно в интересах Пекина. А место уехавших, надо думать, займут патриотично настроенные иммигранты с материковой части Китая, переезжающие сюда по специальной программе воссоединения семей.

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Тем временем санкционное давление на Гонконг в последние месяцы усилил Вашингтон, недовольный контролем со стороны Пекина над делами специального административного района, которому до 2047 года была обещана широкая степень автономии (во всех сферах, кроме обороны и внешней политики). Глава Гонконга Кэрри Лам в этой связи посетовала, что из-за санкций США она, дескать, лишилась возможности пользоваться банковским счетом и вынуждена хранить кипы денег у себя дома наличными (ее зарплата достигает $672 тыс. в год). И это при том, что Гонконг является одним из ключевых международных финансовых центров. Многих теперь волнует вопрос: способен ли он сохранить этот статус в новых условиях? Финансовая стабильность Надо сказать, что закон о нацбезопасности в момент своего принятия породил волну опасений о судьбе Гонконга для иностранных инвесторов. Однако по прошествии года можно констатировать, что мегаполис остается стабилен, его финансовая система крепка, несмотря даже на последствия пандемии COVID-19. И это официально признал в своем недавнем докладе Международный валютный фонд (МВФ), подтвердивший финансовую устойчивость Гонконга к макроэкономическим шокам. В отчете МВФ отмечается, что банковский сектор в этом специальном административном районе Китая — надежен, механизм валютной привязки (гонконгского доллара к американскому) продолжает поддерживать финансовое постоянство, чему благоприятствует наличие внушительных валютных резервов (их объем приближается к $500 млрд — седьмое место в мире).

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Принятие закона о нацбезопасности не только не отпугнуло инвесторов, но и, наоборот, усилило их уверенность в долгосрочной стабильности в Гонконге, который еще два года назад сотрясали массовые антиправительственные беспорядки. Теперь же, как подчеркивают власти, город вернулся на правильный путь, что обеспечит успешную реализацию принципа "одна страна, две системы", долгосрочное процветание и стабильность. Эксперты отмечают, что Гонконг останется привлекательным и конкурентоспособным международным финансовым центром, инвестиционным мостом, связывающим материковый Китай с остальным миром. Приток капитала Характерным явлением можно считать то, что санкционное давление США из-за принятия Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге, не вызвало оттока капитала из специального административного района КНР. "Мы не видим никаких признаков оттока капитала из Гонконга. Напротив, сюда устремляется много денег в погоне за мегалистингами на бирже", — отметил председатель Гонконгской ассоциации участников рынка ценных бумаг Гордон Цуй. Управление денежного обращения, выполняющее функции Центробанка, было вынуждено даже проводить серию интервенций на валютном рынке для стабилизации курса местной валюты на фоне притока спекулятивного капитала, в том числе на местный рынок IPO (первичных размещений акций компаний на бирже). В I квартале текущего года объем капитала, привлеченного за счет новых листингов компаний на Гонконгской фондовой бирже, превысил $17 млрд. Это в девять раз выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний объем сделок, совершаемый каждый день на рынке ценных бумаг Гонконга, с января по март достиг $28 млрд (рост на 86% в годовом исчислении).

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