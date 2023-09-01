"Эконом" российской сборки: изменятся ли тарифы такси

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С 1 сентября вступают в силу основные положения закона о такси (№580-ФЗ). Он предусматривает изменения для служб заказа такси, водителей и принципиально новый инструмент — региональные реестры такси. Кроме того, теперь закон регламентирует ответственность служб заказа такси, вводит ОСАГО по тарифу для перевозчика и стандартизирует оформление автомобилей. Все эти нововведения должны очистить рынок от "бомбил" и повысить уровень безопасности пассажиров, но, например, общественные организации неоднократно обращались к властям с просьбами перенести сроки вступления в силу некоторых положений документа (в частности, из-за неготовности региональных реестров), а их не услышали.

Пока же на фоне разного рода нововведений поездка на такси все дорожает. По данным Росстата, стоимость достигла максимума за последние 10 лет — например, в июне цены выросли до 32,53 рубля в расчете на 1 км пути. Самое значительное подорожание пришлось на первую половину 2023 года (+4%) — средний чек составил 435 рублей. Это в среднем по России, а в Москве — 771 рубль (+12%). Активная фаза роста цен началась сразу, как только приняли этот новый закон о такси (29 декабря 2022 года), хотя основные положения вступают в силу только сегодня. Причины роста понятны: дорогой полис ОСАГО для такси, подорожание топлива и самое главное — поднятие цен на автомобили и их обслуживание, на запчасти.

И в это время из Совета Федерации поступило предложение обязать таксистов использовать только автомобили отечественного производства. Совсем недавно президент РФ поддержал предложение пересадить на российские автомобили всех чиновников. Возможно, именно в развитие этой идеи глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и подготовил поправки в постановление правительства, которыми предлагается ввести в России с 2024 года обязательный уровень локализации компонентов для новых автомобилей такси дешевле 4 млн рублей.

Пересадим всех на "Волги"?

Минпромторг еще восемь лет назад разработал балльную систему расчета уровня локализации автомобилей — постановление правительства № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации". Мало того, чтобы модель собиралась на российском заводе; для того, чтобы она считалась российской, надо набрать определенное количество баллов, которые присваиваются за каждую произведенную в РФ операцию. Логика — надо отрезать разные проекты, где к готовому автомобилю, привезенному из-за рубежа, лишь прикручивают колеса. Так, например, за организацию сварки кузова дают 400 баллов, за его окраску — еще 500; если производитель использует российский металл, то получит не только экономическую выгоду, но и 200 баллов, и т.д. В результате, по данным Минпромторга, в конце 2021 года уровень локализации моделей Toyota Camry и RAV4, собранных на заводе в Санкт-Петербурге, достигал 1 тыс. баллов; Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio — 1550; Renault Duster и Logan — 2,2 тыс. А у "чисто отечественных" моделей Lada — от 3,4 до 4,6 тыс. баллов. Максимально возможное число баллов — 8,8 тыс., но их можно получить, только когда абсолютно все детали, вплоть до последнего винтика, будут сделаны в РФ из российских материалов российскими руками. Такого уровня локализации при нынешнем уровне развития технологий достичь невозможно (такого не было и в СССР, а тогдашние модели были намного проще; такого нет сегодня и в Китае, США, Германии). Это экономически невыгодно.

При этом в зависимости от уровня локализации производители получали преимущества. Например, полную или частичную компенсацию уплаченного утилизационного сбора (для полной нужно было набрать 2,5 тыс. баллов), а также возможность участвовать в государственных тендерах на закупку техники (с 1 января 2021 года легковой автомобиль для этого должен был иметь не менее 3,2 тыс. баллов).

Парламентарий же предлагает внести изменения в то самое постановление правительства, которое прописывает работу балльной системы, и определить, что закупка легковых автомобилей для работы в качестве такси разрешается только в том случае, если модель набрала определенное количество баллов. С 1 января 2024 года — не менее 1 тыс., с 1 января 2026 года — не менее 2 тыс., с 1 января 2028 года — не менее 3 тыс. Для электромобилей сенатор предлагает установить более мягкие требования: от 1 тыс. с 1 января 2025 года до 3 тыс. баллов с 1 января 2029 года. Требования не будут распространяться на те машины, что уже работают на линиях, и закупки машин для такси дороже 4 млн рублей (бизнес-класс и выше, отечественные заводы такой техники пока не выпускают в принципе).

Не очень понятно, каким образом подобный документ может действовать в принципе, ведь таксопарки у нас — частные предприятия, а большая часть машин принадлежит физическим лицам. Тогда надо в принципе менять законодательство о такси и систему лицензирования перевозок, где прописать, что местные органы лицензию на работу в качестве такси "Москвичу" дадут, а вот Chery — нет. Или подразумевается, что все таксопарки у нас снова станут государственными? Тогда готовимся снова массово лицезреть таблички "Еду в парк".

Не хочу в парк!

Если кто забыл или не знал, советские таксисты так выбирали исключительно выгодных клиентов, "денежные" маршруты, а остальных можно было и "бортануть" (у меня тесть был таксистом). Сейчас же такси по доступности почти достигло уровня общественного транспорта. Но проблема с обновлением автопарков, конечно, есть.

Средняя цена нового легкового автомобиля в России выросла за год на 13,5% — до 2,6 млн рублей, рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. Летом практически все дилеры повысили цены на новые машины примерно на 5% — реакция на падение курса рубля и повышение утилизационного сбора. По некоторым прогнозам, до конца года они могут вырасти еще на 10–15%.

Основную массу парка автомобилей такси в регионах составляют отечественные автомобили Lada — Granta и Vesta, а также бюджетные седаны Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio, собранные на российских заводах. В городах-миллионниках машины побогаче — Skoda Octavia, Hyundai Solaris, Kia K5…тоже отечественного производства. Все без исключения агрегаторы и таксопарки испытывают острый дефицит автомобилей еще с "карантинных" времен пандемии COVID-19. Обострился он в 2022 году, когда российский рынок покинули практически все европейские, корейские и японские автопроизводители. А с ростом цен понятие "бюджетный автомобиль" практически потеряло всякий смысл — раньше средний чек на покупку авто для такси не превышал 1 млн рублей. Сегодня в списке "до 1 млн" фигурирует лишь Lada Granta, которая устраивает не всех — автомобиль класса В тесноват и автоматической коробки передач теперь нет.

"Яндекс", а вслед за ним и другие агрегаторы начали искать новых поставщиков, в том числе среди китайских брендов. Но здесь не все просто. До недавнего времени производители из КНР предлагали на нашем рынке исключительно кроссоверы, которые для работы в такси не очень подходят (багажник маловат, и они дороже, чем обычные седаны). Теперь (буквально в последние месяц — два) сразу несколько компаний из КНР стали продавать и обычные седаны (а две модели даже собирают у нас), но они все относятся к классу С+ и выше. "В Москве и других крупных мегаполисах есть острая нехватка новых, качественных автомобилей для такси, в первую очередь эконом-класса, — рассказал мне руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. — Китайские модели, к сожалению, стоят от 2 млн рублей, что, конечно, сказывается на цене перевозки. В Москве, например, тариф "эконом" практически сравнялся по стоимости с "комфортом".

В регионах же, если вы закажете "комфорт", чаще всего приедет Logan, в лучшем случае — изрядно потрепанный Solaris. Ведь, по оценке того же Швагеруса, ежегодно для обновления парка такси в России надо порядка 200 тыс. автомобилей; сейчас удается заменить только пятую часть из этого объема.

Похоже, от безысходности крупнейший наш агрегатор "Яндекс" и начал тестировать в столице иранские автомобили Tara, созданные на старой платформе Peugeot (ей уже лет 40, если не больше; Granta посовременнее будет). Про качество этих машин мы пока ничего не знаем, зато укомплектованы они по стандартам, подходящим для такси эконом-класса (системы безопасности, кондиционер, даже коробка-автомат), а цена в России — 1,9 млн рублей.

Если бы, например, "Автоваз" смог предложить в ближайшее время рынку свою самую современную модель Vesta в полной комплектации с АКП по цене до 2 млн рублей, то проблема по большей части была бы решена. Но пока нам это обещают лишь в будущем году и вряд ли в больших объемах.

Суета вокруг проекта

На следующий же день после того, как сенатор Кутепов публично озвучил свою инициативу, к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом обратилась Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) с просьбой не требовать от компаний покупать только локализованные в РФ автомобили. Это, мол, приведет лишь к резкому росту цен на услуги и вызовет "массовое недовольство" в соответствующих отраслях. "Нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству", — указано в письме.

Некоторые эксперты опасаются, что с началом сентября число таксистов может сократиться, так как только у трети из них есть специальная страховка (полиса ОСАГО с отметкой "такси"). Но я не думаю, что все так страшно. Как ездили, так и будут ездить… Кстати, в ожидании вступления в силу закона таксисты стали активно выходить из тени. Так, в Санкт-Петербурге за лето было выдано свыше 15 тыс. разрешений на работу в такси и продано столько же страховых полисов; число нелегальных водителей сократилось как минимум на треть.

Да и силой заставлять их пересаживаться на Granta никто не будет: по закону это нельзя сейчас сделать, да и автомобилей из Тольятти тоже пока на всех желающих не хватает. В Минэкономразвития уверены, что закон "О такси" и так устанавливает исчерпывающий набор требований к автомобилю для обеспечения безопасности перевозок. А дальше все должен решить рынок. По мере наращивания производства на российских заводах таксопарки будут приобретать все больше и больше отечественных автомобилей. Слышал от своих источников, что сейчас в Минпромторге готовят проект изменений в постановление №719. Надеюсь, речь как раз идет об определении "отечественности" собранного в РФ автомобиля и о приведении балльной системы в соответствии с современными реалиями. Локализация, конечно, нужна и важна, но не надо превращать ее в самоцель в ущерб любым экономическим расчетам. И совсем не нужны дополнительные меры регулирования: спрос на автомобили в отрасли сейчас значимо превышает предложение, и любые дополнительные ограничения только осложнят работу таксопарков, приведут к росту цен за поездку.

Учитывая же нынешние цены на новые авто, в "эконом" и "комфорт" в Москве будут покупаться любые доступные модели; в регионах — в основном Granta и Vesta. А там, глядишь, подоспеют и новые — Lada Iskra и Largus, линейка машин, собранных на заводе "Лада Санкт-Петербург". Стоит просто дождаться, пока в России восстановятся объемы выпуска легковых машин, появятся новые модели, в том числе и разные седаны и универсалы (наиболее популярные типы кузова автомобилей для такси и каршеринга).

Процесс уже вовсю пошел. Не надо только ему мешать.