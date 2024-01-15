Приправить выборы референдумом: как молдавский президент пытается удержаться на посту

Президент Молдавии Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет баллотироваться на второй срок на предстоящих в конце года выборах, и предложила парламенту организовать общенациональный референдум, на котором граждане должны высказать свое мнение по поводу вступления страны в ЕС. Сказала она об этом аккурат под конец 2023 года, и уже через четыре дня законодательный орган, который контролирует поддерживающая главу государства правящая Партия действия и солидарности (ПДС), изменил избирательный кодекс. И отменил существовавший прежде запрет на проведение плебисцита за 60 дней до и после парламентских или президентских выборов.

Спрашивать ли мнение граждан?

Власти Молдавии не спрашивали граждан ни о выходе республики из состава СССР, ни о провозглашении независимости, ни о политике в отношениях с Приднестровьем, ни о вопросе по объединению с соседней Румынией (за которое выступает ряд партий, но по опросам не поддерживает большая часть населения). Не был организован плебисцит и по вопросу, как называть государственный язык — молдавским, как это прописано в конституции, или румынским, как это недавно утвердили депутаты. Не выясняли через референдум и мнение народа о прописанном в конституции статусе постоянного нейтралитета, вопреки которому Санду и ее партия все чаще говорят о вступлении страны в НАТО, хотя это, по данным социологов, не одобряет большинство граждан.

Всего три референдума, которые были организованы здесь за годы независимости (с 1991 года), касались способа избрания президента, а также полномочий и количества депутатов парламента. Два из них провалились из-за низкой явки, хотя явку на референдуме законодательно снизили до трети от общего числа избирателей. Один все же состоялся в 2019 году по инициативе Демократической партии, которую возглавлял тогда ныне беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Примечательно, что находившаяся в оппозиции партия Санду подвергла этот плебисцит резкой критике, хотя он носил консультативный характер. Это означало, что для одобренного на нем гражданами сокращения числа парламентариев необходимо было получить заключение Венецианской комиссии при Совете Европы и Конституционного суда республики и только после этого внести поправки в основной закон голосами 67 (двух третей) из 101 депутата, чего так и не случилось.

Стоит отметить, что еще весной прошлого года Санду резко выступила против инициативы организовать плебисцит о внешнеполитическом курсе страны, с которой выступила в ходе антиправительственных протестов оппозиционная партия "Шор". Как пояснил тогда в эфире телеканала "Голос Бессарабии" министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску, "такой референдум можно проводить только после того, как закончатся переговоры о присоединении Молдавии к ЕС". В противном случае, пояснил он, "это приведет к дестабилизации в стране".

Тревожный звонок местных выборов

На этот раз власти, похоже, настроены решительно. "Я считаю, что референдум поставит точку на многих спекуляциях и позволит понять, хотят ли молдаване в Европейский союз. Я уверен, что они хотят стать частью европейской семьи", — пояснил эту инициативу в эфире телеканала Молдова-1 спикер парламента Игорь Гросу, который два года назад сменил Санду на посту лидера правящей партии. Он также предупредил о "гибридных угрозах со стороны Москвы", которые, по его мнению, направлены на "срыв республики с европейского пути".

Оппозиция считает совмещение референдума с президентскими выборами неуместным и обвинила Санду и правящую партию в попытке удержать таким образом ускользающую власть. "Возникает вопрос: почему президент бросается на такую авантюру, вводя в заблуждение жителей Молдовы? Очевидно, Санду идет на этот шаг из-за отсутствия результатов, с которыми она могла бы представить себя избирателям на президентских выборах", — заявила на брифинге в январе председатель общественной ассоциации "Платформа Молдова", бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах.

Более года назад в республике начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент, обвиняя власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и катастрофическим падением уровня жизни. По данным кабинета министров, уже через год после прихода к власти нынешнего президента и ПДС уровень бедности в стране возрос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Инфляция в начале 2022 года впервые за 20 лет превысила 30%, тарифы на газ увеличились в семь раз, а на электроэнергию — в три раза, резко подскочили цены на продукты питания, другие товары первой необходимости, услуги.

В свою очередь, Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, полиция разгромила сооруженный протестующими палаточный городок у парламента, были закрыты 12 местных телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы свыше 50 сайтов. По инициативе президента создан центр информационного противодействия "Патриот", который оппозиция назвала прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Дальше — больше. По запросу правительства была ликвидирована партия "Шор", уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов, других оппозиционных формирований, некоторые из них были арестованы. Так, Игорь Додон содержался почти год под домашним арестом по обвинению в государственной измене, коррпции и т.д. Депутат и вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер до сих пор находится под подпиской о невыезде по делу о незаконном финансироваии; была под арестом и депутат от фракции "Шор" Регина Апостолова. Сейчас под арестом числятся депутаты партии "Возрождение" Александр Нестеровский и Ирина Лозован.

Несмотря на беспрецедентное давление на оппозицию, прошедшие в ноябре выборы в местные органы власти показали, что правящая партия потеряла почти половину электората, который голосовал за нее в 2021 году. Из 36 городов и районов страны ее представители выиграли выборы мэров только в 6, проиграв Кишинев и еще три крупнейших города — Бельцы, Оргеев и Кагул. Произошло это несмотря на то, что за считаные часы до голосования решением властей была аннулирована регистрация 600 кандидатов от оппозиционной партии "Шанс", представители которой не смогли оспорить это решение в суде. Вмешательство правительства в выборы и другие нарушения со стороны властей отметили в своем отчете наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных структур.

Эти события явно стали тревожным звонком для Санду перед стартом президентской гонки.

В ЕС без Приднестровья?

Комментируя идею референдума, президент заявила, что в нем не примет участие население Приднестровья, объяснив это невозможностью открыть участки для избирателей на территории непризнанной республики. Но жители левого берега Днестра могут приехать для голосования на участки, которые откроют в Молдавии. Ранее она не исключила, что республика будет интегрироваться в ЕС без Приднестровья, которое, по ее словам, контролирует Россия.

“Естественно, мы стремимся к политическому урегулированию конфликта. Но мы не можем ставить проблему таким образом, что Молдова может стать членом ЕС только после его урегулирования. Потому что это означало бы предоставить Кремлю право вето на процесс интеграции в ЕС", — пояснила Санду в эфире Радио Молдова. Она заверила, что и в Брюсселе "не устанавливают обязательных условий, требующих решения приднестровской проблемы для достижения членства в ЕС". Это мнение поддержал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, приведя в качестве примера Кипр, ставший членом ЕС, несмотря на территориальные проблемы. "Молдавия может сделать то же самое", — подчеркнул дипломат 1 июня журналистам в молдавском селе Бульбоака, где проходил саммит Европейского политического сообщества.

Против такого расклада не возражают и власти Приднестровья. "Я бы назвал это реалистическим подходом. Мы — отдельный субъект международных отношений. За нас не может решать ни ЕС, ни Молдова. Поэтому, если соседняя страна хочет куда-то вступить, — пожалуйста, а мы сами определяем свою судьбу", — сказал в интервью ТАСС президент Приднестровья Вадим Красносельский, напомнив, что в 2006 году на референдуме жители непризнанной республики проголосовали за независимость с последующим вхождением республики в состав России. При этом он выразил озабоченность произошедшей после прихода Санду к власти заморозкой переговоров по урегулированию конфликта и усилением давления на Тирасполь в экономике и других областях. "Я глубоко убежден, что сценарий, при котором между Приднестровьем и Молдовой существуют добрососедские отношения, — самый выгодный и жизнеспособный из всех. И его можно реализовать даже в условиях пресловутой евроинтеграции. Но пока власти Молдавии ведут наши взаимоотношения лишь в сторону большей конфронтации", — констатировал приднестровский лидер.

Говорим евроинтеграция, подразумеваем Санду?

Во время избирательной кампании 2020 года интеграция в ЕС была одним из главных пунктов программы Майи Санду — она убеждала избирателей, что уже к 2030 году Молдавия станет членом сообщества. Радужные обещания подогревали и в Брюсселе — в марте 2022 года республика получила статус кандидата, а в декабре 2023 года саммит Европейского Совета принял решение начать переговоры с Молдавией и Украиной. Хотя последнее было далеко от поддержки всеми странами Евросоюза и по большей части было символическим с целью отметить власти в Киеве и Кишиневе в их противостоянии с Москвой.

Политолог Анатолий Цэрану, который был послом Молдавии в РФ, считает, что объявленный Санду референдум призван принести ей дополнительную электоральную пользу на президентских выборах. "Это политическое решение, принятое политическими деятелями, которые преследуют свои интересы и берут на себя соответствующие риски", — сказал Цэрану в беседе со мной, напомнив при этом о прецеденте с Brexit.

"Правительство [премьер-министра Великобритании Дэвида] Кэмерона твердо верило, что имеет массовую поддержку в обществе и победит на следующих выборах. И оно попыталось экстраполировать свое электоральное превосходство на идею Brexit, которая была пограничной. Что случилось? Инверсия. Идея Brexit свергла правительство Кэмерона. Есть ли такой риск в нашем случае? Правящая партия находится в свободном падении — электоральная поддержка снижается. То же самое относится и к Санду, хотя снижение ее электоральной поддержки происходит гораздо медленнее, чем у ее партии", — подчеркнул Цэрану, который является убежденным сторонником интеграции республики в ЕС. Он считает ошибкой то, что Санду и ее партия отказались последовать примеру соседней Румынии, где лидеры партий подписали "пакт Снагов", закрепивший проевропейский консенсус среди политиков. С таким предложением выступил ранее мэр Кишинева и лидер партии "Национальное альтернативное движение" Ион Чебан, но в ПДС, похоже, не захотели делить проевропейски настроенных избирателей с конкурентами.

Кому нужна победа Санду

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что предстоящие выборы могут повлиять на ситуацию в регионе в целом, так как при относительной ограниченности полномочий главы государства он все же имеет существенное влияние на внешнюю политику.

"ЕС и США сделают все, чтобы сохранить у власти Санду, которая вопреки интересам народа и прописанному в конституции статусу нейтралитета превратила нашу страну в резервный театр военных действий против России. На государственные должности пришли сотрудники воспитанных на Западе неправительственных организаций, разрослись коррупция и кумовство. Но самое страшное — некомпетентность власти, которая обернулась трагедией для страны — катастрофически упал уровень жизни граждан. Через три года президентства Санду нечего им предложить, кроме референдума. Она надеется, что таким образом будет ассоциироваться с Европой и это даст ей новый мандат", — сказал мне Додон.

Пока центральная избирательная комиссия еще не установила точную дату выборов президента, которые по нынешним законам должны состояться в последнее воскресенье октября 2024 года. Согласно опросу общественного мнения, проведенному в декабре компанией IMAS, в случае президентских выборов в первом туре наибольшее количество голосов получила бы Санду — 30,1%. На втором месте оказался бы Додон — с 24%, третье и четвертое места разделили другие лидеры оппозиции — столичный мэр Чебан и бывший премьер Ион Кику, которые получили бы соответственно 8% и 6%. Подобные данные с небольшими расхождениями демонстрируют и другие исследования социологов. Однако в этих опросах не принимают участие молдавские граждане, которых экономический кризис выгнал из страны, а они составляют более трети из 1,9 млн избирателей.

На прошлых выборах большинство поверило обещаниям Санду и ее партии победить коррупцию и обеспечить населению наступление "хороших времен". Не обошлось также тогда, судя по публикациям в местных СМИ, без зарубежного влияния на политические процессы в Молдавии. Хотя многие зарубежные избиратели успели разочароваться в политике президента, пока неясно, кого они поддержат сейчас.

Додон, у которого по всем опросам наиболее высокий рейтинг среди оппозиционных политиков, подчеркнул, что пока не рассматривает свое участие в выборах. "Я уже был президентом. И если кто-то хочет найти компромисс по вопросу назначения единого кандидата на этот пост от оппозиции — я открыт для обсуждения. Первоочередной нашей задачей является уход Санду и ее партии, неразумная политика которых губит страну", — сказал он. По его словам, в настоящее время он намерен сконцентрироваться на работе в Партии социалистов, которая в феврале — марте планирует провести съезд, чтобы избрать руководство и наметить новые задачи.

"Прошедшие в ноябре выборы показали, что партия Санду растеряла электорат, не сможет повторить успех двухлетней давности и правящей уже не будет. Те же выборы показали, что социалисты остаются главной оппозиционной силой. За последние два года мы пережили многое — нашу партию пытались разрушить, перекупали депутатов, создали партию-клон, теперь хотят захватить руководство в ней. Но если мы будем едины, нас не удастся сломить", — подчеркнул он.

В сухом остатке

Правовые последствия референдума пока неясны. Непонятно, будет он консультативным или его итоги партия Санду попытается закрепить в законах и конституции, которая прямо гласит, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной". Да и сам референдум, что признают его организаторы, не может подменить собой переговорный процесс с Брюсселем, на которых власти должны будут демонстрировать результаты реформ, чтобы соответствовать критериям ЕС.

"На эти и другие вопросы пока нет ответа. Их мы узнаем, когда будет принято конкретное решение о проведении референдума", — подчеркнул в беседе со мной бывший министр юстиции Молдавии Станислав Павловский. Он отметил, что проведение референдума для вступления в ЕС не является обязательным, а молдавское законодательство в этой области далеко от совершенства. "Ясно одно — на плебисцит будут потрачены деньги из бюджета, который испытывает острую нехватку средств на первоочередные нужды. И все это ради того, чтобы поддержать падающий рейтинг главы государства", — резюмировал экс-министр.