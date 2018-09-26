Доктрина Трампа. Как американский президент обрек себя на одиночество и самоизоляцию

Андрей Шитов — о том, чем второе выступление хозяина Белого дома в ООН отличалось от первого

Как американский президент обрек себя на одиночество и самоизоляцию

Своя рубашка ближе к телу. Таким был привычный лейтмотив программной речи, с которой президент США Дональд Трамп выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы никогда не сдадим американский суверенитет какой-то никем не избранной и никому не подотчетной глобальной бюрократии, — провозгласил хозяин Белого дома. — Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма и раскрываем объятия доктрине патриотизма". В целом по своему тону и общему содержанию новая речь мало чем отличалась от дебютного выступления годичной давности. Как и тогда, ключевыми понятиями в политическом лексиконе Трампа остаются "суверенитет" и "патриотизм", упоминавшиеся в общей сложности полтора десятка раз.

Белый дом в своей фактологической справке о выступлении подчеркнул, что президентский лозунг "Америка прежде всего" помогает США "обеспечивать мир через силу". По мнению стратегов американской администрации, за прошедший год ее усилиями "ослаблены многие крупные угрозы миру, в том числе со стороны Северной Кореи, Ирана и ИГИЛ (запрещена на территории России — прим. ТАСС)". Кстати, специалист из вашингтонского Центра за национальный интерес (бывший Никсоновский центр) Гарри Казианис отметил, что Трамп, "как и ожидалось, занял жесткую позицию в отношении Китая, Ирана и Венесуэлы и проявил готовность оказывать на эти страны максимальный нажим". "На самом деле можно утверждать, что "доктрина Трампа" — это стратегия максимального нажима, получившая глобальный размах", — указал политолог. А известный неоконсервативный идеолог Роберт Кейган назвал другие слагаемые подхода по принципу "Америка прежде всего". На его взгляд, это "изоляционизм, протекционизм и ограничение иммиграции". Про Россию и КНДР О России президент США упомянул в своей речи лишь однажды, да и то вскользь — при обсуждении энергетических проблем. Он невнятно похвалил Польшу за то, что та, по его словам, "лидирует при строительстве балтийского трубопровода, чтобы страны не зависели от России в удовлетворении своих энергетических потребностей", а также предупредил, что "Германия окажется в полной зависимости от российских энергоресурсов, если немедленно не сменит курс". Подобное, как известно, он раньше уже говорил. На сей раз при его словах камера показала в зале места, занятые членами немецкой делегации. Те откровенно ухмылялись.

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Заодно Трамп в том же контексте гораздо более решительно обрушился на "страны ОПЕК", которые, по его словам, "обирают весь остальной мир" за счет высоких цен на нефть. Он сказал, что США потребуют снижения этих "ужасных цен" и что ждать этого осталось недолго. В прошлом году Трамп в такой же речи грозил "полностью уничтожить" Северную Корею и по-детски дразнил ее руководителя. На сей раз он похвастался своими личными контактами с северокорейским партнером Ким Чен Ыном, да и вообще отзывался о нем предельно уважительно и с благодарностью. Правда, при этом предупредил, что американские санкции против КНДР "будут оставаться в силе, пока не произойдет денуклеаризация", и ничего не сказал о возможности каких бы то ни было встречных шагов Вашингтона в ответ на те позитивные меры, которые, по его признанию, уже принимает Пхеньян. А между тем специалисты на разных уровнях не раз напоминали, что в КНДР ждут от США хоть каких-то ответных сигналов. Торговый конфликт с Китаем Китаю, равно как Южной Корее и Японии, президент США выразил "особую благодарность" за помощь в диалоге с Пхеньяном.

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Но одновременно Трамп в безапелляционном тоне предъявил Пекину претензии за то, что тот пользуется в собственных интересах действующими правилами международной торговли. "Я с большим уважением и симпатией отношусь к своему другу президенту Си, — сказал он, имея в виду председателя КНР Си Цзиньпина. — Но я даю ясно понять, что наш торговый дисбаланс просто неприемлем. Рыночные искажения со стороны Китая и их подход к сделкам терпеть невозможно". Хозяин Белого дома напомнил, что его администрация только что ввела дополнительные пошлины на товары китайского производства общей стоимостью "еще 200 млрд долларов". "Всего пока 250 млрд долларов", — добавил он, давая понять, что это еще не предел. Угрозы в адрес Ирана и Сирии Как и ожидалось заранее, самые мощные заряды своей риторической ярости Трамп приберег для Ирана. Он обвинял руководство этой страны во всех смертных грехах и грозил Тегерану скорым ужесточением американских санкций.

В частности, он отметил, что США "работают со странами, импортирующими иранскую нефть, в целях существенного сокращения их закупок". С действиями Тегерана хозяин Белого дома увязывал и нынешнюю ситуацию в Сирии. Он назвал ее "душераздирающей" и не преминул вновь предупредить, что США "ответят, если режим Асада применит химическое оружие". Трамп утверждал, что "многие страны на Ближнем Востоке решительно поддерживали" его решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — международной договоренности 2015 года с Ираном по его ядерной программе. Он также призвал "все страны" мира "изолировать иранский режим". Кто в изоляции? Между тем, как заранее предупреждал эксперт Совета по международным отношениям США Стюарт Патрик, даже "многие ближайшие союзники США, не в последнюю очередь постоянные члены Совета Безопасности ООН Великобритания и Франция, приведены в ярость односторонним выходом Трампа из СВПД". Соответственно, по словам специалиста, "пытаясь изолировать Тегеран, Соединенные Штаты могут в итоге изолировать сами себя". В среду, кстати, Трамп собирается проводить специальное заседание Совета Безопасности ООН "по Ирану". Предупреждение Патрика относилось и к этому пункту рабочей повестки дня американского лидера.

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Да и вообще на "самоизоляцию" и "одиночество" Трампа на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН указывают многие американские наблюдатели. На это обращал внимание, прикрывшись ссылкой на "предупреждения экспертов", даже финансируемый из казны "Голос Америки". А корреспондентка The Washington Post, которая во время выступления президента США была допущена в зал заседаний от журналистского пула при Белом доме, передавала оттуда, что "Трамп упомянул о нескольких событиях последнего года, когда США действовали вопреки воле большинства представленных в зале" стран. Помимо отказа от "ядерной сделки" с Ираном имелись в виду выход США из Совета ООН по правам человека, нежелание подписывать глобальный договор о миграции, перенос американского посольства в Иерусалим, резкие нападки на Международный уголовный суд. "В каждом из этих случаев его слова встречались молчанием", — констатировала журналистка. Выпад против социализма С трибуны ГА ООН Трамп в основном повторял то, что от него не раз доводилось слышать и ранее. Сравнительно новым элементом, по мнению наблюдателей, были прямые нападки на социализм как систему.

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"Практически повсюду, где опробовались социализм или коммунизм, они приносили страдания, коррупцию и распад, — утверждал президент США. — Жажда власти со стороны социализма ведет к экспансии, вмешательству и угнетению. Всем странам мира следует противиться социализму и тем страданиям, которые он всем причиняет". Данный теоретический экскурс был вписан в контекст ситуации в Венесуэле, которую президент США назвал "трагедией для людей". Вину за нее он возложил на "социалистический режим Мадуро и его кубинских спонсоров". Кому кнут, а кому и пряник Критикуя по ходу выступления многие страны, Трамп в конце назвал и несколько таких, которые ему захотелось похвалить.

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Прежде всего он выделил Индию как "свободное общество с населением более миллиарда человек, успешно вызволяющее бессчетные миллионы людей из нищеты и переводящее их в средний класс". Следом были упомянуты Саудовская Аравия, "где король Сальман с наследным принцем проводят смелые новые реформы"; Израиль, "гордо отмечающий свое 70-летие в качестве процветающей демократии в Святой земле"; наконец, Польша, где "великий народ отстаивает свою независимость, безопасность и суверенитет". Трампу, конечно, виднее, но при его предшественниках перечень ключевых друзей и союзников США выглядел все же иначе. Во всяком случае, он, как правило, не обходился без западноевропейских партнеров Вашингтона по НАТО. Предвыборный контекст В преддверии скорых выборов в Конгресс США речь американского лидера неизбежно была адресована не только международной, но и домашней аудитории. И начал ее Трамп по сути с "рекламного ролика". "Менее чем за два года моя администрация достигла большего, чем почти любая [другая] администрация в истории страны", — заявил он.

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