Визит Башара Асада, американский беспилотник и повестки. Главные темы брифинга Пескова

Российско-сирийские переговоры на высшем уровне, инцидент с американским военным беспилотником над Черным морем, а также рассылка повесток для сверки данных в ряде регионов стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ожидается доклад главы надзорного ведомства Игоря Краснова.

В пятницу, 17 марта, в формате видеоконференции пройдет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В субботу - в годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией - ожидается еще одна видеоконференция.

О визите президента Сирии

Во второй половине дня Путин встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры в составе делегаций пройдут после 15:00 мск, после чего ожидается рабочий завтрак лидеров - формат сохранит название, несмотря на время проведения.

На повестке переговоров в первую очередь двусторонние отношения. В число тем для обсуждения войдут также послевоенное восстановление арабской республики и "продолжение сирийского урегулирования как такового <...> с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии".

"Безусловно, тема сирийско-турецких отношений будет так или иначе сегодня затрагиваться".

Об инциденте с американским беспилотником

В связи с инцидентом следует "ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что [российскими самолетами] никакие вооружения не применялись, физического контакта не было": "Нам нечего добавить к заявлению министерства обороны".

Путину о произошедшем, "конечно же, докладывали": "Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему, об инциденте не доложено?"

По итогам случившегося на высшем уровне "никаких контактов не было". "Что касается двусторонних отношений, то мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии".

"Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы". "При этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога. Не отказывается и сейчас".

О перспективах новой волны мобилизации