Визит Башара Асада, американский беспилотник и повестки. Главные темы брифинга Пескова

Российско-сирийские переговоры на высшем уровне, инцидент с американским военным беспилотником над Черным морем, а также рассылка повесток для сверки данных в ряде регионов стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ожидается доклад главы надзорного ведомства Игоря Краснова.
- В пятницу, 17 марта, в формате видеоконференции пройдет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В субботу - в годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией - ожидается еще одна видеоконференция.
О визите президента Сирии
- Во второй половине дня Путин встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры в составе делегаций пройдут после 15:00 мск, после чего ожидается рабочий завтрак лидеров - формат сохранит название, несмотря на время проведения.
- На повестке переговоров в первую очередь двусторонние отношения. В число тем для обсуждения войдут также послевоенное восстановление арабской республики и "продолжение сирийского урегулирования как такового <...> с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии".
- "Безусловно, тема сирийско-турецких отношений будет так или иначе сегодня затрагиваться".
Об инциденте с американским беспилотником
- В связи с инцидентом следует "ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что [российскими самолетами] никакие вооружения не применялись, физического контакта не было": "Нам нечего добавить к заявлению министерства обороны".
- Путину о произошедшем, "конечно же, докладывали": "Как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему, об инциденте не доложено?"
- По итогам случившегося на высшем уровне "никаких контактов не было". "Что касается двусторонних отношений, то мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии".
- "Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы". "При этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога. Не отказывается и сейчас".
О перспективах новой волны мобилизации
- "На этот вопрос про мобилизацию мы неоднократно отвечали: никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется".
- Рассылка повесток для сверки документов военкоматами Воронежской и Пензенской областей - это "обычная практика": "Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. И в этих рамках ведется постоянная работа".