Удары по Крыму, заявление Папы Римского и лунная миссия. Темы брифинга Пескова

Желание Украины наносить удары по Крыму, историческое наследие, а также успехи в авиастроении и судьба лунной миссии РФ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не ожидается.
- С докладом у президента будет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, он расскажет "о работе службы, о ее успехах, о текущих вопросах".
О якобы разрешении Запада Украине наносить удары по Крыму
- "В это хотят верить представители киевского режима". "Они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт".
- "Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого". "Идет столкновение точек зрения" Киева и Запада, "мы очень внимательно за этим наблюдаем".
О похоронах Пригожина
- "Присутствие президента не предусматривается".
- "Информацией [о похоронах] не располагаем": этим занимаются родные и близкие погибшего.
О разговоре Шольца и Макрона
- "Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию" таблоида Bild.
- "Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили".
- "Мы видим де-факто подтверждение" успеха России в преодолении санкций - объективные данные.
- "У них (Франции и Германии - прим. ТАСС) свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела".
О заявлении Папы Римского о наследии Российской империи
- "Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо".
- "Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее".
- Задача государства, общества, преподавателей школ и вузов - нести в массы это наследие. То, что Папа Римский "звучит в унисон" с этой работой, "это очень отрадно".
О SJ-100
- "Это действительно большой успех": в "сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство деталей и узлов". "Работа еще не закончена, еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями". "Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом".
- Президент "детально знает график импортозамещения" и в авиации, и в других отраслях.
- Посещения завода в Комсомольске-на-Амуре у Путина нет.
О миссии "Луна-25"
- "Вся страна следила за миссией". "Мы знаем с вами, что путь к звездам - он лежит через тернии". "Ничего в этом (в неудаче миссии - прим. ТАСС) нет страшного, главное - продолжать российскую космическую программу".
- Реализация космической программы "никогда не была без сбоев". "Это не повод, чтобы отчаиваться, это не повод, чтобы рвать на себе волосы". Нужно "сделать выводы".