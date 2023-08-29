Удары по Крыму, заявление Папы Римского и лунная миссия. Темы брифинга Пескова

Желание Украины наносить удары по Крыму, историческое наследие, а также успехи в авиастроении и судьба лунной миссии РФ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не ожидается.

С докладом у президента будет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, он расскажет "о работе службы, о ее успехах, о текущих вопросах".

О якобы разрешении Запада Украине наносить удары по Крыму

"В это хотят верить представители киевского режима". "Они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт".

"Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого". "Идет столкновение точек зрения" Киева и Запада, "мы очень внимательно за этим наблюдаем".

О похоронах Пригожина

"Присутствие президента не предусматривается".

"Информацией [о похоронах] не располагаем": этим занимаются родные и близкие погибшего.

О разговоре Шольца и Макрона

"Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию" таблоида Bild.

"Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили".

"Мы видим де-факто подтверждение" успеха России в преодолении санкций - объективные данные.

"У них (Франции и Германии - прим. ТАСС) свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела".

О заявлении Папы Римского о наследии Российской империи

"Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо".

"Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее".

Задача государства, общества, преподавателей школ и вузов - нести в массы это наследие. То, что Папа Римский "звучит в унисон" с этой работой, "это очень отрадно".

О SJ-100

"Это действительно большой успех": в "сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство деталей и узлов". "Работа еще не закончена, еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями". "Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом".

Президент "детально знает график импортозамещения" и в авиации, и в других отраслях.

Посещения завода в Комсомольске-на-Амуре у Путина нет.

О миссии "Луна-25"