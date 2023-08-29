29 августа, 09:13
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Военная операция на Украине

Удары по Крыму, заявление Папы Римского и лунная миссия. Темы брифинга Пескова

Filippo Monteforte/ Pool photo via AP
Папа Римский Франциск
© Filippo Monteforte/ Pool photo via AP

Желание Украины наносить удары по Крыму, историческое наследие, а также успехи в авиастроении и судьба лунной миссии РФ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий не ожидается.
  • С докладом у президента будет глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, он расскажет "о работе службы, о ее успехах, о текущих вопросах".

О якобы разрешении Запада Украине наносить удары по Крыму

  • "В это хотят верить представители киевского режима". "Они хотят делать все возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт".
  • "Страны Запада отдают себе отчет в опасности этого". "Идет столкновение точек зрения" Киева и Запада, "мы очень внимательно за этим наблюдаем".

О похоронах Пригожина

  • "Присутствие президента не предусматривается".
  • "Информацией [о похоронах] не располагаем": этим занимаются родные и близкие погибшего.

О разговоре Шольца и Макрона

  • "Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию" таблоида Bild.
  • "Действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили".
  •  "Мы видим де-факто подтверждение" успеха России в преодолении санкций - объективные данные.
  • "У них (Франции и Германии - прим. ТАСС) свои дела, у нас свои дела. Нам важнее наши дела".

О заявлении Папы Римского о наследии Российской империи

  •  "Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо".
  • "Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее".
  • Задача государства, общества, преподавателей школ и вузов - нести в массы это наследие. То, что Папа Римский "звучит в унисон" с этой работой, "это очень отрадно".

О SJ-100

  •  "Это действительно большой успех": в "сжатые сроки происходит освоение новых технологий, производство деталей и узлов". "Работа еще не закончена, еще предстоит оснастить эту машину нашими отечественными двигателями". "Можно поздравить наших авиастроителей с этим успехом".
  •  Президент "детально знает график импортозамещения" и в авиации, и в других отраслях.
  •  Посещения завода в Комсомольске-на-Амуре у Путина нет.

О миссии "Луна-25"

  • "Вся страна следила за миссией". "Мы знаем с вами, что путь к звездам - он лежит через тернии". "Ничего в этом (в неудаче миссии - прим. ТАСС) нет страшного, главное - продолжать российскую космическую программу".
  •  Реализация космической программы "никогда не была без сбоев". "Это не повод, чтобы отчаиваться, это не повод, чтобы рвать на себе волосы". Нужно "сделать выводы".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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