Обострение в Нагорном Карабахе. Тема брифинга Пескова

Антитеррористические мероприятия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха стали во вторник основной темой брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об обострении в Нагорном Карабахе

О работе миротворцев

О контактах с Баку и Ереваном