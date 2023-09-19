Обострение в Нагорном Карабахе. Тема брифинга Пескова

Антитеррористические мероприятия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха стали во вторник основной темой брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Об обострении в Нагорном Карабахе
- В Кремле "действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности" в Нагорном Карабахе.
- "Не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность [о начале операции Азербайджана]".
О работе миротворцев
- Для России и миротворцев из РФ на первом месте - "обеспечение безопасности мирного населения", речь идет об армянском населении. "Миротворцы выполняют свою функцию, тем не менее ситуация остается" напряженной.
- "Формулируются предложения нашим военным" насчет увеличения численности миротворцев в регионе, это "конечно же, подлежит согласованию".
- "Не располагаю информацией, чтобы что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев".
О контактах с Баку и Ереваном
- Москва остается "в контакте как с армянской, так и с азербайджанской стороной".
- "В первую очередь контакты сейчас осуществляются по линии наших военных". Российские военные работают, чтобы "повернуть процесс в политико-дипломатическое русло".
- "Согласуется также общение на более высоком уровне". О результатах сообщат по мере достижения договоренностей.
О базе для урегулирования
- "Для урегулирования существует достаточно солидная <...> база" - трехсторонние соглашения России, Армении и Азербайджана.
- Конечно, эти договоренности должны быть учтены "с применением новых реалий" - признанием Ереваном "территории Азербайджана по состоянию на 1991 год".
- Это единственная основа для прекращения конфликта, никакой "очереди" для США в урегулировании ситуации (об этом заявлял посол Армении) нет. "Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы", т. е. трехсторонних договоренностей, - и "такая возможность есть".
О письме Пашиняна Путину
- "Действительно было подробное письмо [от премьер-министра Армении Никола Пашиняна], в котором излагалась точка зрения армянской стороны", о нем рассказывал сам российский президент.
- Ереван был обеспокоен вопросом доставки гуманитарной помощи в регион, Россия предприняла шаги для разрешения проблемы. "К нашему удовлетворению, по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом" - и через Лачинск и Агдам в Нагорный Карабах пошла помощь.
- "Каких-либо других контактов с тех пор не было".
О планах президента
- Владимир Путин "через пару часов" проведет заседание Военно-промышленной комиссии. Вступительное слово будет в открытом режиме.
- До этого президент работал в Кремле, его встречи носили непубличный характер.
О здоровье Рамзана Кадырова
- "Это не функция администрации президента - давать сообщения о здоровье" главы Чечни.