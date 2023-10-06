Вызов посла Кипра в МИД РФ и меры для стабилизации топливного рынка. Главное за 6 октября

Вызов посла Кипра в МИД РФ

Посла Кипра в Москве Кипроса Йоргаллиса вызвали в МИД РФ. По данным диписточника, его визит в ведомство связан с силовым задержанием в республике корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка.

Меры для стабилизации топливного рынка

Правительство России 5 октября утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. Среди них - восстановление топливного демпфера с 1 октября и корректировка требований к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Также ввели зaградительную пошлину на нефтепродукты на сумму в размере 50 тыс. рублей за тонну для поставщиков нeфтепродуктов, которые не производят их сами, а закупают на рынке для перeпродажи. Мера направлена на предотвращение возможного серого экспорта.

Нобелевская премия мира за защиту прав женщин

Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Награду вручат "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех", говорится в мотивировочной части решения.

Законопроект о запрете на приближение

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о запрете приближаться к человеку на определенное расстояние по решению суда. Также при наличии оснований будет возможно ограничить другие контакты нарушителя с определенным человеком. Вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков отметил, что инициатива поможет полностью защитить людей от преследований.

Теракт в военном училище в Сирии

БПЛА террористов 5 октября нанес удар по военному училищу в Хомсе. В результате атаки погибли 89 человек, 277 пострадали. Инцидент произошел на плацу в конце праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. Телеканал Аl Hadath сообщил, что вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в событии в момент удара.