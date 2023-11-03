Иррациональность санкций и угрозы закрытия Балтики. Заявления участников Веронского форума

Санкции Запада перестали быть препятствием для развития России и при этом наносят колоссальный ущерб своим инициаторам, в первую очередь Европе. Об этом говорили российские официальные лица на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, Москве по большому счету все равно, сколько санкций будет действовать против нее, а вот Европа с лишением доступа к российским энергоносителям потеряла свое главное конкурентное преимущество. Как отметил замглавы МИД России Александр Грушко, по самым скромным подсчетам ЕС потерял из-за разрыва экономических связей с Россией $1,5 трлн.

ТАСС собрал основные высказывания участников форума.

Антироссийские санкции

Россия стала мировым рекордсменом по введенным против нее западным санкциям, напомнил Оверчук. "По большому счету, нас уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше. Хотя, конечно, такие инициативы, как запрет вязальных спиц и иголок в РФ не могут не привлекать наше внимание", - заметил он.

Оверчук назвал "самой большой загадкой XXI века" вопрос, "почему Европа отказалась от своего главного конкурентного преимущества - надежного доступа к российским энергоносителям".

"Общие потери Европейского союза - это самые скромные подсчеты - от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн", - заявил Грушко.

Дипломат признался, что ему трудно комментировать западные санкции против России "в силу отсутствия в них рационального начала". "Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали", - отметил он. По его Грушко, эти меры "настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять по многим причинам, поскольку они просто невыполнимы".

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на форуме, назвал санкции Минфина США против проекта "Арктик СПГ - 2" оценкой профессионализма компании. Он в шутку заметил, что в санкциях виноват 2022 год, когда цены на СПГ били рекорды: "Понравилось $30-35 [за 1 млн BTU - British Thermal Unit, британская тепловая единица]. Хотелось бы, чтобы осталось. Чем меньше проектов будет, тем выше будут цены".

Перспективы газового рынка

К 2030 году потребление СПГ в мире увеличится на 30 млрд куб. м и составит около 190 млрд куб. м., общий же объем рынка может достигнуть 800 млрд куб. м. - такой прогноз сделал глава "Новатэка". "Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его смогут только три ресурсные базы: Катар, Россия и США. Более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе этих запасов", - сказал он.

Самого большого роста спроса на СПГ Михельсон ожидает в Азии. Что касается европейского рынка, то, по его словам, в 2022 году трубопроводные поставки в Европу сократились на порядка 70 млрд куб. м, из них около 60 были замещены именно поставками СПГ. Михельсон отметил, что к 2030 году потребление СПГ в Европе прибавит еще порядка 30 млрд куб. м и составит около 190 млрд куб. м.

"Но даже в таком случае уровень потребления даже к 2030 году на 100 млрд меньше, чем был в 2022 году", - подчеркнул он.

Угрозы для Балтики

Балтийское море "никогда не превратится во внутреннее море НАТО", уверен Грушко. Как он сказал журналистам в кулуарах форума, "такие фигуры речи используют легковесные политики".

"Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", - подчеркнул Грушко.

Международные расчеты

Доллар США еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, но его доля будет продолжать снижаться, считает президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Некоторые страны, ставшие объектом американских санкций, обвиняют США в том, что их национальная валюта используется в качестве геоэкономического оружия, лишая ее прежней безопасности и надежности. Но означает ли это, что мир откажется от использования доллара? Конечно же, нет. Доллар был, есть и еще долго будет оставаться основным средством международных расчетов, даже если его доля будет продолжать снижаться, переживая взлеты и падения, как это происходит сейчас", - заявил он.

По его словам, в мире будет усиливаться тенденция отказа от доллара, но вряд ли это приведет к резкому росту спроса на альтернативные средства платежей, будь то юань или гипотетическая валюта БРИКС.

"Скорее, речь идет о развитии различных форм и механизмов платежей: диверсифицированном использовании валют, удобных и безопасных платежных методов и систем, среди которых доллар по-прежнему будет оставаться лидером", - сказал Фаллико.