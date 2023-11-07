Вывоз россиян из Газы и обрыв кабеля на дне Балтийского моря. Темы брифинга Пескова

Сотрудничество России и Казахстана, гуманитарные паузы в Газе и авария на российском кабеле на дне Балтийского моря стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у главы государства не ожидается.

С открытым докладом у президента будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Часть встречи будет публичной.

О визите Путина в Казахстан

Россия и Казахстан - "естественные партнеры, союзники", и отношения Москвы с Астаной "гораздо более честные", чем у других стран.

Комплекс взаимодействия двух государств огромен, это "взаимные инвестиции, сотрудничество буквально во всех областях", так что им требуется "сверка часов".

Президенты примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане (как уточнила пресс-служба Кремля, по видеосвязи - прим. ТАСС).

О гуманитарной ситуации вокруг Газы

Россия заинтересована в том, чтобы гуманитарная помощь доставлялась в сектор Газа, а россияне могли его покинуть: "Для нас очень важно, чтобы были <...> обеспечены гуманитарные паузы".

"Есть достаточно много желающих сейчас покинуть Газу [россиян]. Мы со всеми сторонами <...> находимся в постоянном контакте".

Сложность в том, что необходимо "синхронизировать гуманитарные паузы" и "получить разрешение от египетской стороны": "Наши дипломаты продолжают этим заниматься".

Помощь в сектор Газа может доставляться "в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта". "Российская сторона продолжит все контакты [по этому вопросу] и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами".

Контакты со странами региона "осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне". На высшем уровне контактов пока не планируется.

О сообщениях о повреждении российского кабеля в Балтийском море

В Кремле не располагают данными о повреждении российского кабеля связи из Санкт-Петербурга в Калининград: "Мы не обладаем информацией на этот счет". "Рекомендуем обратится в Минсвязи".

О заявлениях о стрельбе на границе Грузии и Южной Осетии