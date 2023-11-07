Вывоз россиян из Газы и обрыв кабеля на дне Балтийского моря. Темы брифинга Пескова

AP Photo/ Abed Khaled
© AP Photo/ Abed Khaled

Сотрудничество России и Казахстана, гуманитарные паузы в Газе и авария на российском кабеле на дне Балтийского моря стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у главы государства не ожидается.
  • С открытым докладом у президента будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Часть встречи будет публичной.

О визите Путина в Казахстан

  • Россия и Казахстан - "естественные партнеры, союзники", и отношения Москвы с Астаной "гораздо более честные", чем у других стран.
  • Комплекс взаимодействия двух государств огромен, это "взаимные инвестиции, сотрудничество буквально во всех областях", так что им требуется "сверка часов".
  • Президенты примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстане (как уточнила пресс-служба Кремля, по видеосвязи - прим. ТАСС).

О гуманитарной ситуации вокруг Газы

  • Россия заинтересована в том, чтобы гуманитарная помощь доставлялась в сектор Газа, а россияне могли его покинуть: "Для нас очень важно, чтобы были <...> обеспечены гуманитарные паузы".
  • "Есть достаточно много желающих сейчас покинуть Газу [россиян]. Мы со всеми сторонами <...> находимся в постоянном контакте".
  • Сложность в том, что необходимо "синхронизировать гуманитарные паузы" и "получить разрешение от египетской стороны": "Наши дипломаты продолжают этим заниматься".
  • Помощь в сектор Газа может доставляться "в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта". "Российская сторона продолжит все контакты [по этому вопросу] и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами".
  • Контакты со странами региона "осуществляются на ежедневной основе на рабочем уровне". На высшем уровне контактов пока не планируется.

О сообщениях о повреждении российского кабеля в Балтийском море

  • В Кремле не располагают данными о повреждении российского кабеля связи из Санкт-Петербурга в Калининград: "Мы не обладаем информацией на этот счет". "Рекомендуем обратится в Минсвязи".

О заявлениях о стрельбе на границе Грузии и Южной Осетии

  • Что касается заявлений грузинских властей о стрельбе на границе с Южной Осетией, в Кремле не имеют сведений о таком инциденте: "Я не располагаю информацией на этот счет. У меня нет никакой информации".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГрузияКазахстанПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтЮжная ОсетияИзраильПесков, Дмитрий СергеевичБелоусов, Андрей Рэмович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация