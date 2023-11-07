Выход России из ДОВСЕ и задержание замминистра МВД Дагестана. Главное за 7 ноября

Выход из ДОВСЕ

МИД России объявил о завершении процедуры выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Следом государства НАТО заявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре из-за решения России. Так, США собираются принять эти меры 7 декабря.

Задержание замминистра МВД Дагестана

Силовые структуры Дагестана сообщили о задержании замминистра внутренних дел республики Руфата Исмаилова. Проводятся обыски по месту жительства и работы чиновника. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Смена руководителей СПБ биржи и СПбМТСБ

Вместо Романа Горюнова СПБ биржу, подпавшую под санкции США, возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков. В сообщении биржи говорится, что Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. В свою очередь, президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи назначили бывшего главу ФАС Игоря Артемьева вместо Алексея Рыбникова.

Заочный арест Людмилы Штейн

Басманный суд Москвы заочно арестовал участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу Штейн. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии. Штейн также объявили в международный розыск.

Повреждение российского кабеля связи в Финском заливе

В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили повреждение кабеля связи "Балтика" в Финском заливе. В компании также отметили, что авария не отразилась на работе инфраструктуры и оказании услуг пользователям. "Ростелеком" организовал передачу данных по наземным маршрутам и резервным спутниковым каналам связи.