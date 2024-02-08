Отказы в регистрации кандидатов на выборы и обвинение командиров ВСУ. Главное за 8 февраля

Отказ Надеждину и Малинковичу в регистрации кандидатами в президенты

ЦИК РФ отказал в регистрации на выборах президента Сергею Малинковичу ("Коммунисты России") и Борису Надеждину ("Гражданская инициатива"). Причиной отказа в обоих случаях стал высокий процент брака в собранных ими подписях избирателей в свою поддержку. Таким образом, в борьбе за пост президента России осталось четыре кандидата - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии "Новые люди" Владислав Даванков.

Установление виновных в атаке на Лисичанск

СК установил личности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые причастны к удару по Лисичанску. По заявлению пресс-службы Следственного комитета, приказ отдали командующие третьим дивизионом 107-й реактивной бригады ВСУ – Е. Родин и С. Савченко.

Телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о проведении ежегодного телефонного разговора российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. По его информации, беседа продлилась час. В ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа. Си Цзиньпин пожелал Путину успеха на президентских выборах в марте.

Запрет на создание аналогичных "Яндексу" сервисов

В соответствии с соглашением о неконкуренции Yandex N.V. не сможет в течение пяти лет создавать аналогичные "Яндексу" сервисы. Нидерландская компания Yandex N.V. вынесет вопрос о продаже ее российского актива консорциуму частных инвесторов 7 марта. Сумма сделки составит 475 млрд рублей. Будущим основным владельцем IT-компании станет ЗПИФ "Консорциум.Первый". При этом 35% в структуре капитала получат менеджеры "Яндекса".

Поправки о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о разработке пакета поправок, который предусматривает возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации с госучастием. Также предлагается запретить этим организациям проводить операции с деньгами и имуществом в банках России.