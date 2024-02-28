Заявления о слежке за Путиным, новый "майдан" и граница с Венгрией. Темы брифинга Пескова

Публикации о слежке за президентом РФ Владимиром Путиным, заявления о "нейтрализации" Калининграда, перспективы нового "майдана" и появления российско-венгерской границы стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле.

Президент продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию. Зарубежные СМИ "обращаются [за аккредитацией на его оглашение], некоторые из них будут допущены".

"У президента не предусмотрена встреча" с представителями палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, которые находятся в Москве.

О слежке за Путиным

Кремлю неизвестно о том, что за российским лидером якобы следили через смартфоны, о чем написал экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау: "Я не знаю, на чем основывается эта информация".

"Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства".

"Любые смартфоны с любой операционной системой - они абсолютно прозрачны для слежки". "Все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать".

О "нейтрализации" Калининграда

Заявления экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о возможности "нейтрализовать" Калининград - это "враждебная риторика": "Это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности".

"Калининград - это российский регион, находится на Балтике. И так будет всегда".

О новом "майдане"

Что касается утверждений Киева, будто Россия готовит новый "майдан", с Украины "регулярно идут разные обвинения и заявления": "Мы не можем реагировать на все".

На Украине "много разных точек зрения - и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны". Так что "там никакая помощь не нужна: там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри".

О нежелании Венгрии иметь общую границу с РФ