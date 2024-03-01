"Время героев", налоговая реформа и риск столкновения с НАТО. Темы брифинга Пескова

Итоги послания президента РФ Федеральному собранию, сорванное в марте 2022 года соглашение с Украиной и возможность столкновения с НАТО стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

"Итак, весна пришла. Сегодня, в первый день весны, президент работает в Кремле".

О послании

"Послание [Федеральному посланию] оценивается весьма и весьма высоко", оно было "абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное". "Главным образом там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться".

Сказанное Путиным - "самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые можно себе представить от действующего политика".

"Президент выступал в своем качестве кандидата на пост президента", "это можно также воспринимать как предвыборную программу Путина". "Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет". "Он знает на кого опираться при реализации этих планов".

Послание этого года не уникально: "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий - это не первое".

Зарубежных контактов после оглашения послания не было: "А почему они должны были быть?"

О программе "Время героев"

Программа привлечения в кадровый резерв участников и ветеранов СВО активизируется в течение дня. Официальный сайт времягероев.рф заработает после 18:00 мск.

Ее задача - "подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей" для работы в госорганах и госкомпаниях.

Чтобы стать участником программы, нужно "быть гражданином России, иметь высшее образование, иметь опыт управления людьми", быть участником СВО "и, наконец, не иметь судимости".

Чтобы подать заявку, в зоне СВО "будут открыты центры дистанционной оценки", где можно будет также заполнить анкеты, пройти онлайн-тестирование, а по необходимости - написать эссе или пройти собеседование. "Другие участники этой программы регистрируются самостоятельно".

Все зарегистрированные участники будут обучаться на платформе РАНХиГС, прошедшие отбор - в мастерской управления "Сенеж". Помогать в обучении будут наставники - "это будут руководители администрации президента России, члены правительства России, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний".

О налогах

Путин не говорил в послании о конкретных параметрах налоговой реформы, он "концептуально сказал о своем видении и попросил подумать и проработать эту тему Государственную думу и правительство".

"В самое ближайшее время какие-то контуры и очертания этого президентского мировоззрения мы увидим по итогам проработки".

О сорванном в марте 2022 года соглашении с Украиной

"Действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны - по команде, полученной из Великобритании".

Параметры того проекта, например о принадлежности Херсонщины и Запорожья, уже не актуальны. "В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации".

О заявлении США про возможный конфликт РФ и НАТО

Заявление министра обороны США Ллойда Остина, что поражение Украины принудит НАТО к столкновению с Россией, - "еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни".

"Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше <...> нагнетать уже некуда".

Утверждения министра "де-факто демонстрируют мировоззрение НАТО. НАТО считает Украину своей территорией".

Все это "подчеркивает правильность <...> и оправданность специальной военной операции".

О переговорах офицеров ФРГ про подготовку теракта на Крымском мосту

В Кремле не знают о содержании записи переговоров, о которой заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. "Как [запись] будет доступна - послушаем".

О Карлсоне и денацификации

Такер Карлсон, назвавший концепцию денацификации Украины "ребячеством и глупостью", - "американский журналист, и у него свое мировоззрение".

"Тот факт, что он брал интервью у Путина", не означает, что "кто-то пытался обратить его в свою веру".

Карлсон отличается от других "своим желание слушать другие точки зрения". "Он много не понимает, но он слушает".

О похоронах Навального

Кремль не комментирует похороны Алексея Навального и "не может" дать ему оценку как политической фигуре.

"У нас есть, наверное, напоминание, что существует закон - и его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность".

О Николае Рыжкове