Песков: политическая неопределенность на Украине растет очень быстро

Пресс-секретарь президента России считает, что сейчас сложно делать прогнозы о дальнейших событиях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине растет политическая неопределенность, вызванная коррупционным скандалом и последующей отставкой экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

"Политическая неопределенность, вызванная этим скандалом, растет и растет очень быстро, день за днем. Сейчас сложно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше", - заявил он в интервью телеканалу CNN.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", требовали отставки руководителя офиса Зеленского. 28 ноября стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят обыски в квартире и офисе Ермака. Сам он подтвердил проведение следственных действий. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.